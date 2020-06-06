OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 置業家居 2020/06/06 分享： 將軍澳OCEAN MARINI（日出康城第IXC期）即日開賣101伙。項目日前加推第7張價單，共51伙，單位實用面積由545至1,062平方呎，價單定價由$1,120.4萬至$2,405.9萬，價單呎 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 今日 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 今日 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 今日 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 今日 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 2020/05/30 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 2020/05/30 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 2020/05/30 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入