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OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶

置業家居 2020/06/06

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將軍澳OCEAN MARINI（日出康城第IXC期）即日開賣101伙。項目日前加推第7張價單，共51伙，單位實用面積由545至1,062平方呎，價單定價由$1,120.4萬至$2,405.9萬，價單呎

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欄名 : 新盤速遞

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