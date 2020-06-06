OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適

隨着港鐵啟德站啟用，加上多個啟德新樓相繼落成入伙，啟德發展區發展更趨成熟。已入伙的OASIS KAI TAK累售共625伙，佔全盤648伙單位的96.5%，現時項目僅餘23伙待售，包括標準單位10伙及

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