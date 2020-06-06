OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 置業家居 2020/06/06 分享： 隨着港鐵啟德站啟用，加上多個啟德新樓相繼落成入伙，啟德發展區發展更趨成熟。已入伙的OASIS KAI TAK累售共625伙，佔全盤648伙單位的96.5%，現時項目僅餘23伙待售，包括標準單位10伙及 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 今日 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 今日 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 最新專欄文章 更多 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 今日 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 今日 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 2020/05/30 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 2020/05/30 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 2020/05/30 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入