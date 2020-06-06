恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 置業家居 2020/06/06 分享： 中國恒大旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期，日前加推125伙，連同舊價單單位，周日開賣338伙。 恆大‧珺瓏灣第2期銷情持續理想，為回應市場需求，發展商周三（6月3日）加推125伙價單，涵蓋開放式及1房戶型，面 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 今日 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 今日 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 最新專欄文章 更多 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 今日 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 今日 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 2020/05/30 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 2020/05/30 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 2020/05/30 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入