平日上午 享八折優惠

新屋入伙想專業除甲醛安心入住？現在金牌提供優惠時段，逢星期一至五早上預除甲醛服務，可獲八折優惠，有兩種除甲醛方案可供選擇。

本報道示範為四重式分解方案，當中包括無光觸媒、光觸媒、源頭劑及除味劑。

另一方案

...