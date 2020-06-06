甲醛超量 影響肺功能或致癌

【小知識】根據世衞轄下的國際癌症研究所（IARC），甲醛被列為一級致癌物。香港環保署標準的指數為0.08 ppm或以下。世衞（WHO）曾發表《室內空氣品質指南》，當中指室內空氣中的甲醛含量的安全標準，

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