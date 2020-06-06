甲醛超量 影響肺功能或致癌 置業家居 2020/06/06 分享： 【小知識】根據世衞轄下的國際癌症研究所（IARC），甲醛被列為一級致癌物。香港環保署標準的指數為0.08 ppm或以下。世衞（WHO）曾發表《室內空氣品質指南》，當中指室內空氣中的甲醛含量的安全標準， ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 iso9001認證 專業技術除甲醛 新屋入伙住得放心 今日 iso9001認證 專業技術除甲醛 新屋入伙住得放心 平日上午 享八折優惠 今日 平日上午 享八折優惠 最新專欄文章 更多 iso9001認證 專業技術除甲醛 新屋入伙住得放心 今日 iso9001認證 專業技術除甲醛 新屋入伙住得放心 平日上午 享八折優惠 今日 平日上午 享八折優惠 前電視演員迷上空中絲帶舞 開舞蹈學校興趣變事業 2020/05/30 前電視演員迷上空中絲帶舞 開舞蹈學校興趣變事業 加強宣傳 冀保持學習興趣 2020/05/30 加強宣傳 冀保持學習興趣 電視主持梁芷珮 帶孩子潮遊世界 旅行中學習 2020/05/23 電視主持梁芷珮 帶孩子潮遊世界 旅行中學習 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入