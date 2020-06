樓市由細價樓起動 能否延續待觀察

在股票投資市場中有一句傳統智慧,就是「五窮、六絕、七翻生」,英文稱之謂「May is poor, June is bleak, and July will turn around」,在歐美股票市場往往簡稱為「Sell in May and go away」,意思是指由於大多數上市公司會在3月或4月公布業績,在公司發布業績加上除淨之後,投資者就有可能會獲利離場;而5月和6月就也是一些大型公開考試的日子,不少行業亦會步入淡季,因此「五窮月」的股市表現往往會較差。

購買力爆發上月一、二手皆旺

而剛過去的5月,股市確實未能擺脫「五窮月」的魔咒,踏入「六絕月」,在社會及政治環境愈趨不明朗情況下,相信今個月的股市亦難許樂觀。

不過上月份的樓市卻表現豐收,無論一手、二手交投均相當活躍,成交量大幅增加,首先是一手市場情況,按一手住宅物業銷售條例的成交紀錄冊作統計,上月整體一手新盤銷售超越2,100伙,較4月份的782伙大幅增加近1.7倍,涉及的成交總額亦高達$227億,較4月份的$95億亦大幅增加1.4倍。

與此同時,上月二手註冊量亦持續增加,按土地註冊處的統計,上月二手註冊量達4,994宗,較4月份的3,545宗,明顯增加41%,涉及成交金額亦高達$838.41億,按月增加46.5%,兩個數字均創自去年5月以來一年新高。

上月一、二手交投同時「大豐收」,當然其中一個最主要的原因,是因應在新冠肺炎疫情較嚴峻期間,不少準買家均按「限聚令」的要求而減少外出睇樓,隨着上月疫情開始轉趨緩和,發展商積極推盤下,過去累積購買力亦於上月爆發,因而造就上月一、二手交投大幅增加。

用家主導 新界細單位受歡迎

當然從上月新盤銷售的統計來看,上月新盤市場完全由細單位所帶動,Q房網香港數據研究中心就上月新盤銷售作分析,上月整體售出約2,100伙新盤單位中,原來當中多達近77%是屬於面積少於600平方呎的中小型單位,合計接近1,600伙,相對於過去月份同類單位一般只佔70%左右,上月小型單位的銷售比例亦是今年新高水平。至於面積僅少於300平方呎的納米單位,佔整體銷售約12%,面積僅300至400平方呎的小型單位,上月亦成功售出約430伙,佔整體20%以上。

與此同時,按整體售出單位平均成交呎價來計算的Q房網一手新盤樓價指數,上月整體新盤平均成交呎價為$17,662,較4月的$18,686顯著調低,反映上月售出新盤單位,以位處新界區的細價樓新盤為主。

整體而言,上月新盤樓市明顯由細單位主導,當中亦以新界區的細單位較受歡迎,相信當中亦以用家為主,本月樓市能否持續上月新盤市場的旺勢,因應本月接力推售的大型新盤,相信以港鐵上蓋的中價物業為主,到時大家要拭目以待。

▲ 樓市上月無論一手、二手交投均相當活躍,成交量大幅增加,新盤當中以新界區細單位較受歡迎。(本刊攝影組)