建智能法治平台 提升港司法效率

今年兩會於上周閉幕，而每年「兩會」期間，都會有半天時間預留給國家最高人民法院及最高人民檢察院的負責人，發表年度工作報告，在內地稱之為「兩高」報告，今年也不例外，安排於上周一（5月25日）早上在人民大會堂舉行。

內地「兩高」報告 透視國內法制

「兩高」對一般香港市民可能較為陌生，其實這兩院的功能，分別類似香港的「高等法院」及「律政司」，兩者的工作報告綜合了國家於過去一年在司法（Judiciary）及公訴（Prosecution）的效能及介紹未來一年的工作部署。香港市民宜多了解國家的法律制度，尤其是「兩高」報告非常全面，從中可以見到內地的法治機制十分健全，執行也基本到位，絕非香港市民一直誤解的「不透明」及「人治為本」。

「兩高」工作報告的覆蓋範圍甚廣，包括國際及內地、政治及民生、環保及扶貧、企業及家庭、刑事及民事、實體及虛擬等司法及公訴工作。「兩高」去年於各方面的成績，在報告中一目了然，其總體表現也比去年好。創新及科技是筆者的老本行，因此對報告中的「科技在法治上的應用」最為關注。

《最高人民檢察院工作報告》指出，最高人民檢察院（下稱「檢察院」）積極促進創新，去年的工作包括起訴與侵犯知識產權相關的罪犯11, 003人，比之前上升32.2%；妥善辦理涉及技術創新案件，例如涉及觸犯生產、銷售偽劣產品罪的企業。

起訴侵知識產權罪犯 增逾3成

知識產權保護是推動創科產業的重要一環，尤其在跨機構（如產、學、研）、跨界別（如電子與醫療）、跨地區（如大灣區內9市2區）等創科商務合作中，若然知識產權事宜沒有處理好，合作夥伴之間便難免會出現法律糾紛，嚴重者會導致拆夥收場。

近期受到中美貿戰影響，外國企業對中國知識產權保障存疑，紛紛暫停來華投資。然而，事實勝於雄辯，去年這類案件數目的上升，反映國家非常重視知識產權，因此國際投資者及合作夥伴毋須杞人憂天，可放心繼續與中國進行創科合作。

與此同時，「檢察院」也積極保障國家戰略實施，包括制定保障「粵港澳大灣區」建設的司法政策。筆者認為這兩項工作的目的不謀而合，對大灣區發展成為「國際科創中心」非常關鍵。建議「檢察院」持續深化有關方面的工作，並發揮「一國兩制」對大灣區科技及創新國際化的優勢。

推「網上訴訟」 簡化司法工作

另一邊廂，《最高人民法院工作報告》指出，最高人民法院（下面簡稱「法院」）積極探索互聯網司法新模式，構建「互聯網法院」、「中國移動微法院」等數碼化平台，推出「網上案件網上審理」、「網上訴訟」等創新服務。這些平台和服務大大簡化法院司法的工作，並使訴訟過程更方便。

在法治方面，《報告》提出「明確網絡空間行為規範、權利邊界和責任，促進網絡空間治理法治化」的方向。這一點非常重要，不少網民往往以網絡自由為藉口，在網上胡作非為，今天網上虛假信息成風，就是缺乏網絡空間治理所致。隨着國家急速地進行數碼轉型，這方面的工作實在急不容緩。

另外，《報告》也指「法院」大力推動技術創新應用，例如利用大數據分析，深化司法工作，例如為治理高空擲物墜物、保護婦女兒童權益工作提供參考；利用區塊鏈去中心化合約技術，推行創新在綫存證、取證、認證；推廣庭審語言識別、文書智能糾正、文件智能推送等技術，來輔助法官辦案及群眾訴訟。這些創新的法院應用十分之先進，可媲美其他國家（例如英國、德國）。

倡港數碼轉型 建「智能高院」

再者，「法院」積極參與不同互聯網法治論壇，深化互聯網司法國際合作，持續優化國家綫上法院平台及服務。

最後，「兩高」的數碼轉型及智能化工作愈做愈好，系統愈來愈先進，成效從兩份工作報告中可見一斑。多年來健全的法律體制是香港的基石，亦是「一國兩制」的特點。然而，盡管體制是完善，但落實時司法及公訴還需要一套高效的執行手法。例如近期在反修例社會暴力事件中，處理犯罪案件的效率之低，不禁令人失望。

事實上，在今天全球數碼化的大環境之下，香港政府必須與時並進，盡快建立以大數據、區塊鏈先進技術驅動的「智能高等法院」及「智能律政司」。若要成事，政府不妨向「兩高」好好學習。

▲ 事實勝於雄辯，去年內地與侵犯知識產權相關的案件數目的上升，反映國家非常重視知識產權，因此國際投資者及合作夥伴無需杞人憂天。（中新社資料圖片）