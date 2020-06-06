推港區國安法 無礙自由繁榮

香港上星期又成為國際新聞，這次並非與新冠肺炎疫情有關，而是全國人大通過有關港區國家安全法立法的決定。

我是其中一位香港區人大代表，在五月召開的全國人大會議上，通過了關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，授權人大常務委員會就分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港事務活動進行相關的法律制定工作。

多數市民權利自由 不受影響

該決定要求香港政府履行維護國家安全職責，並定期向中央人民政府提交報告，授權中央政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。

新法例將列入香港的憲制性文件《基本法》的附件三，不需經立法會通過，直接由港府公布實施。

可以預期人大常委會最快可以在一至兩個月內進行所需工作。

這決定迅即引起香港社會的關注。一些評論員認為這是繞過本地立法程序，打擊了香港自治。有些人擔憂國安法將侵犯言論自由、新聞自由和其他權利。一些國際商界人士則關注到針對外國勢力干預是意味着甚麼。

消息也成為了國際新聞，引起一些國家的負面反應。特別是美國指該決定代表了香港不再具備高度自治，香港可能失去美國香港政策法所給予的特殊地位。

港獨顛覆國家 響社會警號

我們政府的高層官員強調此舉是必要的，亦不會影響絕大多數市民及其所享有的權利和自由。然而，目前我們尚未知悉新法例的實際條文字眼，因此或難以令每個人放心。另外，仍未知道美國制裁威脅的具體情況，也增加了不確定性。

從整體來看，我們要記住兩項事實。首先，按定義來說，國家安全是國家事務而非純粹香港自治範圍內之事。第二，中央政府現在所看到的是在香港，國家安全正受到真正威脅。

也許，若我們之前一早落實了基本法第23條立法，情況可能有所不同。但自去年香港社會出現的動盪令國家領導人相信，有需要在涉及國家安全的範圍內加強現有法例和執法。

令中央感到不安的是，似乎愈來愈多人高呼要香港獨立（此乃分裂國家）、破壞香港政府穩定（此乃顛覆）。他們亦高度關注本港警方發現到一些涉嫌與恐怖活動相關證據、本地示威者及政客更聯繫和敦促外國政治人物向中國採取制裁行動。

這些趨勢對內地和香港都響起了警號。我最近跟很多本地和跨國公司代表交談，他們也希望國家安全法可以讓我們的城市回復正常。

新法例必須是清晰和精準的，讓市民明白法例適用於極少數人，其他人則不會跌入任何灰色地帶。澳門早在2009年便根據基本法制定了維護國家安全法，至今從未有人因此被檢控。

無論條文措詞如何，新法例乃會按照香港的法律程序而行，就算是內地的執法人員在香港也必須遵守本港的法律。我期望人大常委會在下次六月底的會議上會討論這項議題。

和平示威權利 成港文化特色

恰恰相反，北京是不會因外國威脅採取制裁的舉動而卻步的。當然，美國根據甚麼法例如何對待香港是美國自己的決定。但任何嚴重舉動都可能引起北京的報復。最終，這亦會損害在港的美國企業及特朗普口中所說他想幫助的普通香港人。

其實這些都可以不必發生。希望新法例的條文能向香港人和海外人士清楚保證我們將繼續享有的自由，特別是和平示威、批評政府和官員的權利，這已是我們文化的一部分。我深信國安法實施後，香港將會變得更加繁榮和穩定。

▲ 港區國安法要求港府履行維護國家安全職責，定期向中央提交報告，授權中央政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。（資料圖片）