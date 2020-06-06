「香港模式」抗疫 見證軟實力

執筆之時，全球新冠肺炎確診已超過600萬宗，死亡人數近40萬。而香港確診個案為1,102宗，死亡4宗，至今共有1,038名病人康復出院。香港雖然仍受到疫情打擊，但成功避過社區大爆發，香港人的抗疫成績卻有目共睹。

當內地、歐美等地都利用國家的力量去防疫，香港相對成功的防疫就變得非常獨特，足以讓西方國家借鑑。

港人自律互助 共度艱難時刻

這一切都並不容易。回想過去一段日子，香港各階層都受到不同程度的衝擊，不安彌漫整個城市。港人試過口罩短缺、試過缺乏漂白水、洗手液，甚至廁紙和米這些平日隨時買到的東西，也成為搶購的目標。

最令人惶恐不安的時期，是自三月中後期開始，大量留學生和市民由歐美等地回流本港，令輸入個案急升。最厲害的時期，每天有五、六十宗新個案，不禁令人擔心，這樣下去香港的醫療系統，縱使優良，也未必能夠承受。

在這段最艱難的時刻，香港人沒有自亂陣腳。就算起初物資短缺，大家也各自努力，不單為了自己和家人蒐羅物資，更有餘力去惠澤他人，包括基層長者、清潔工友及醫護人員等。及後香港人也不單幫香港人，連遠在先進地區如歐美的朋友，也要靠香港親友寄上抗疫物資接濟。

港府嚴防死守 檢測追蹤源頭

誠然，港府處理抗疫工作，雖然未能說是盡善盡美，但港府嚴格遵照世界衞生組織的建議，積極擴大病毒檢測和傳染源追蹤，又與內地保持資訊管道暢通，嚴防死守，努力控制疫情蔓延。

相比之下，歐洲多國也在疫情初期實施了檢測和接觸者追蹤，但隨着確診個案增加，這些措施反被拋棄，轉而採取了強硬的封鎖措施，強制民眾留在家中。反觀港府推出了停工、停市、停學等多項嚴厲措施，但從未有實施民眾居家隔離令，靠的是港人自律對抗疫情。調查發現，85%香港受訪者會避開人多的地方，顯示普遍港人會改變自己的生活方式，來應對疫情。

港人的自律，是香港能夠成功控制這次疫情的關鍵。汲取過2003年沙士的慘痛教訓後，許多港人都養成自覺戴口罩的良好習慣，直到今天，幾乎所有港人外出時都會戴上口罩。

幕後英雄各司其職 眾志成城

相反，一些歐美國家在疫情初期，便對民眾應否使用口罩抗疫存懷疑態度，甚至出現戴口罩反被人指罵的荒謬，但隨着疫情發展，愈來愈多西方國家開始認同口罩的防病毒效果。有研究指出，倘若港人在疫情初期沒有戴上口罩，今次疫情可能會比沙士時嚴重十倍。今天歐美多國依然未能完全控制疫情，但港人卻靠一片薄薄的口罩基本穩住了疫情，「全民戴口罩」可謂港人的一種「軟實力」。

所謂「民齊者強，民不齊者弱」。香港的抗疫成績不單是因為前綫人員的努力，亦有很多幕後的無名英雄、志願團體、商界和全體港人齊心協力，咬緊牙關，才能戰勝疫情。當然沒有人希望疫情再來，亦不願見到香港再經歷大風浪，但這次疫情證明了，只要各人都能各司其職，做好自己，以香港人的智慧、才幹和毅力，無論順境逆境，我們也可以再創高峰。

試問我們Team HK連這麼大的疫情都可以捱過，又有甚麼捱不過？

▲ 吸取過2003年沙士的慘痛教訓後，許多港人都養成自覺戴口罩的良好習慣。（資料圖片）