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新股凍資未壓倒 港股有力追落後

評．析．天下版 2020/06/06

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焦點新股網易（新上市編號：09999）昨日結束招股，消息稱凍資額逾1,900億元，大型新股凍資抽走市場資金，以往普遍會令港股受壓，惟今次網易招股期間，恒指維持強勁升勢。現時市場風險胃納回升，市場資金充

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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