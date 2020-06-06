新股凍資未壓倒 港股有力追落後 評．析．天下版 2020/06/06 分享： 焦點新股網易（新上市編號：09999）昨日結束招股，消息稱凍資額逾1,900億元，大型新股凍資抽走市場資金，以往普遍會令港股受壓，惟今次網易招股期間，恒指維持強勁升勢。現時市場風險胃納回升，市場資金充 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 2020/06/05 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 交易講場 - 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 2020/06/04 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 交易講場 - 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 2020/06/03 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 交易講場 - 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 2020/06/02 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 交易講場 - 美國制裁香港有哪幾招？ 2020/06/01 美國制裁香港有哪幾招？ 金融 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 疫情 新冠肺炎疫情 經濟 美國 美元 美股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入