地攤經濟救就業 多管齊下創職位

內地最近催谷地攤經濟，讓過去被取締的小販攤檔湧現，有人質疑是消費倒退，但在疫下就業壓力沉重，當局鬆綁地攤管制，解決部分人就業問題，起穩定社會作用。惟這是權宜之計，還應考慮開放跨省旅遊，加快落實新基建，才是長遠解決就業的方法。

總理讚許爆紅 27市鬆綁配合

總理李克強本月初在山東煙台視察，大讚地攤經濟是人間煙火，中國的生機，令地攤經濟隨即爆紅，27個城市更鬆綁配合。上海市今天舉行首屆上海夜生活節，揚言要打造具時尚感、國際化的夜上海新形象，並支持特色小店擺攤經營；但大連夜市開業一天，因髒亂和交通問題即時叫停。

內地明知地攤重現會衍生很多城市管理問題，仍大力催谷，皆因疫情令經濟下行壓力加大，首季GDP按年大跌6.8%，世界多國因疫情停擺，對中國商品需求大減而取消定單，令內地外貿公司面臨倒閉危機。目前有逾5,000萬農民工仍未復工，疊加今年有874萬高校生畢業，如何確保這批人找到工、企業不裁員遂成當前重任。

有外貿公司為了破解定單荒問題，惟有以出口轉內銷進行自救，可是在落實時卻遇上困難。例如對市場准入、銷售、結算規則都不熟悉，即使借助電商平台來拓展國內銷售渠道，但外銷跟內銷的消費者喜好不同、產品標準不一，須調整生產綫才能做到，要打通各環節需時，難一蹴而就。

允許擺地攤是解決基層就業最快捷方法，而且即時見效，因入場門檻低，毋須學歷或工作經驗，只需小量資金就可啟動，便可讓待業人士透過創業，緩解就業壓力，亦有望短時間回本，減少社會不穩，同時也可拉動消費。

速落實新基建 產業升級促消費

地攤一窩蜂擁現，衍生衞生和交通問題，當局須固定擺攤時間和地點，方便管理之餘，亦應善用大數據、人工智能技術，登記攤販的資訊，通過互聯網，追蹤攤販的位置和經營狀況，並做好疫情防控和清潔衞生工作等。

鼓勵地攤經濟只是短期緩解就業的手段之一，當局應趁疫情受控，考慮建立跨區健康碼辦法，把跨省旅遊逐漸打開。可先從低風險地區相鄰省份建立旅遊氣泡，刺激旅遊消費，若情況理想，再擴大到其他省份，慢慢谷大旅遊氣泡，最終恢復全國旅遊業，增加相關行業職位。

當局同時應加快5G、人工智能和大數據等新基建建設，拉動社會投資，激發新消費需求，帶動產業升級轉型，從而推動服務業發展，自然要招聘更多員工，創造更多、範圍更廣的就業職位。

在當前經濟困境下，鼓勵地攤經濟是緩解就業不足的權宜之計，當局須多管齊下穩就業穩經濟，才能加快經濟復甦步伐，再現生機。

責任編輯：陳靜芬