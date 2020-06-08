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電影業大洗牌

副刊版 2020/06/08

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內地電影商叫苦連天，說現在電影業是四停，影院停業、製作停產、資本停流、企業停擺。業界最新的調查，發問卷給院綫主，回覆有達四成的戲院說短期內就要倒閉關門。

四成有多少？去年底的統計，全中國銀幕屏接近七萬，即大約有一萬二千多家（多影廳）戲院，四成會關上約五千家。不是不可能，過農曆年之前暫關停，已近四個月，錯過了兩個黃金檔，第一季票房同比下跌超六成，預計幸運就半年內復元過往同期水平，不幸運可能要十月才開始正常化。

現在他們希望是，起碼七月暑假開始可一切正常重開。但還有更大問題是，戲院開都沒大片敢排。因為片商都沒信心一下子觀眾會放心進場，寧願睇定些等更好檔期。不過，另一方面就傳聞政策下來，強推戲院經濟（也關乎到所在的商場的人流），之前賀歲檔沒放映的幾部大片，如《奪冠》（即《中國女排》）、《唐人街探案3》和《緊急救援》都要出來救市。

但這批大片一窩蜂進市也有問題，因為半年下來，製作停止，基本上沒有其他大片可完成，那意味具睇頭的大片，過到夏天，未必等得及十一假期和年底下一個賀歲檔，正是無大片可放。

那暑假放美國大片又如何？之前幾年，七、八月都是國產片保護月，只放中國製造，加上當前中美局勢，就更不用想。

更根本的危機是資金冷卻，過往有資本熱錢進場，中小型電影公司都一齊來玩。今年會死大批中小型電影公司及製作公司，一部分亦會分流去做網絡電影，直播在視頻平台發布。加上戲院院綫關門重組，因應埋整個新消費轉型，可稱得上是總體電影行業大洗牌。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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