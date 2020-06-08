LINE FRIENDS萌住直播跟你做瑜伽

雖然運動及健身場所已經重開，但不少人還是堅持避免到多人聚集的地方，留守家中自行修練當然最為安全。深受大人小朋友歡迎的人氣卡通LINE FRIENDS，將於6月21日的父親節兼國際瑜伽日，進行網上免費瑜

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