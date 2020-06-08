美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬 行政人員版 2020/06/08 分享： 疫情稍緩，大批市民已急不及待迎接初夏，湧至郊野行山，呼吸新鮮空氣，順道在社交平台上打卡「呃Like」。美國一間啤酒公司最近公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞。 美國維 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 2020/06/05 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 2020/06/04 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 2020/06/03 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 2020/06/02 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 2020/06/01 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 商業 啤酒 行山 行山徑 美國 疫情 社交平台 興趣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入