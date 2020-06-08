  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 03:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬

行政人員版 2020/06/08

分享：

疫情稍緩，大批市民已急不及待迎接初夏，湧至郊野行山，呼吸新鮮空氣，順道在社交平台上打卡「呃Like」。美國一間啤酒公司最近公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞。

美國維

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

Google母公司股東 倡改善企業多元文化
2020/06/05
Google母公司股東 倡改善企業多元文化
AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首
2020/06/04
AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首
美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁
2020/06/03
美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁
日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支
2020/06/02
日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支
為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚
2020/06/01
為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚
商業 啤酒 行山 行山徑 美國 疫情 社交平台 興趣

上一篇文章

大學畢業生就業難 怎藉科創突圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

市場亢奮推高美股 美經濟難言V彈
市場亢奮推高美股 美經濟難言V彈
專家樓論 - 投資收租 迷你公屋博得過？
投資收租 迷你公屋博得過？