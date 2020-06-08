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中概股回歸 港監管較美國寬鬆？

評．析．天下版 2020/06/08

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中美關係急速惡化，美國國務卿蓬佩奧上周指，美國投資者要提防中國企業會計帳目造假，並敦促全球交易所收緊上市條例，以阻止中國企業帳目欺詐。究竟香港監管是否較為寬鬆？來港上市又是否意味中概美股監管套戥呢？投

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撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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