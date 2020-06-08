中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 評．析．天下版 2020/06/08 分享： 中美關係急速惡化，美國國務卿蓬佩奧上周指，美國投資者要提防中國企業會計帳目造假，並敦促全球交易所收緊上市條例，以阻止中國企業帳目欺詐。究竟香港監管是否較為寬鬆？來港上市又是否意味中概美股監管套戥呢？投 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 2020/06/06 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 交易講場 - 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 2020/06/05 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 交易講場 - 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 2020/06/04 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 交易講場 - 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 2020/06/03 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 交易講場 - 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 2020/06/02 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 金融 香港 香港交易所（00388） 會計 審計 會計師公會 中國 美國 美國上市公司 瑞幸咖啡（美：LK） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入