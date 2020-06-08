「旅遊泡泡」催生 3個出入境新常態

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，多國實施旅遊限制。近日部分疫情受控的國家擬建立「旅遊泡泡」，以恢復人民跨境往來。香港與內地磋商逐步放寬邊境檢疫之際，能從中得到甚麼啟示？

聯合國世界旅遊組織指，今年首季的全球國際旅客人次按年下跌22%，並預測假如各國於7月初陸續重開邊境及放寬旅遊限制，全年國際旅客人次將大減58%；若於12月初才落實，預計減幅會擴大至78%。

旅遊業佔全球GDP 達1成

根據世界觀光旅遊委員會數字，旅遊業去年佔全球國內生產總值約一成。若各國持續封關，對經濟的影響不容小覷。難怪部分國家眼見疫情漸趨緩和，便計劃有限度撤銷旅遊限制，其中澳洲及新西蘭便是例子之一。澳紐近期確診個案已較高峰期大幅回落，兩國總理於5月初舉行會議，商討建立「旅遊泡泡」，容許兩國旅客自由流動，毋須接受隔離檢疫。

香港旅遊業同樣因疫情受到重挫，旅遊發展局數據顯示，首季訪港旅客數字不足350萬人次，按年大跌逾八成，而在政府禁止海外非香港居民入境後，數字更跌至每日約300人。而相關行業從業員的生計也大受打擊，今年2至4月，與消費及旅遊相關行業合計的失業率急升至9.0%，為逾15年來的高位。

本港及內地近日僅錄得零星的感染個案，特首林鄭月娥早前透露，粵港澳正進行磋商，豁免三地居民往來的強制檢疫。預期各個設立「旅遊泡泡」的地區，將採取若干措施，防止疫情再爆，各地的出入境政策，預計亦會出現一些「新常態」。

旅客未出發 須先檢測病毒

首先，「旅遊泡泡」內的國家及地區，可能會要求旅客離境前進行病毒檢測。新西蘭旅遊業代表機構Tourism Industry Aotearoa行政總裁Chris Roberts設想，將來的旅行方式，很可能是旅客抵達機場時，要先接受病毒檢測，結果呈陰性的旅客才能登機。在香港，有報章引述消息指，粵港澳三方曾在深圳商討互認檢疫認證的安排，又指三方正擬定可進行病毒檢測許可機構的清單，當中包括數間私營醫院。

其實，檢測的準確程度是讓各地安心互通的關鍵。有研究人員在實驗室環境下就五款新冠病毒核糖核酸試劑進行測試，發現檢測陽性敏感度比率達100%，檢查陰性的特異度比率達96%。但由於現實中的測試環境和過程並不完美，有可能出現「假陰性」的現象，使其敏感度只有66%至80%。

故此，即使旅客出境前已進行檢測，也難保證沒有受到感染，何況即使檢測準確無誤，也不等於旅客不會在到達目的地前染病。因此是否需要統一採樣過程、試劑型號等，以提升各方防疫信心是重要的考慮因素。

科技追蹤入境者 防疫監測

另一個新常態可能是旅客入境後會被持續追蹤健康狀況。澳洲政府早前推出手機追蹤應用程式Covidsafe，國民可自願下載，程式會要求用戶遞交個人資料，並將資料加密及儲存在伺服器。用戶開啟手機藍牙後，程式便會匿名記錄曾與用戶接觸，而同時有下載該程式的人的代號。其間若有用戶確診，他們及其曾接觸人士的代號便會傳送至衞生部門，再由相關部門跟進。有報道指，新西蘭打算推出類似的追蹤程式，作為防疫監測工作。假如澳紐稍後落實建立「泡泡」，兩國可能要求入境人士安裝Covidsafe，以追蹤旅客的健康狀況。

香港政府早前推出「居安抗疫」流動應用程式，監測接受強制檢疫人士有否留在居所。雖然程式目前只應用在家居檢疫層面，但是否需要利用科技擴大追蹤入境者範圍，以至互通這些資料，相信是需要思考的問題。

當然本地居民和入境旅客安裝程式的意慾，對追蹤系統的功效起了關鍵作用。去年政府擬推出「多功能智慧燈柱試驗計劃」，結果惹來侵犯私隱的質疑。若政府打算引入科技追蹤措施，必須考慮相關因素。

出入境規限 跨地商議求共識

第三個「新常態」與出入境事務的決定權有關。「泡泡」地區互相解除跨境限制後，假如其中一方有意進一步放寬對某個國家的旅遊限制，但另一方卻拒絕，應如何處理分歧？再者，假如「泡泡」內成員認為某地區疫情出現變化，應撤出「泡泡」，但該地區不同意，又應如何解決？

有意放寬跨境限制的香港，與粵澳政府商議時，應考慮就「泡泡」未來的大方向制定一套開放準則，例如地區的確診數字及檢測比率達至甚麼水平，才被考慮納入互通範圍等，並定期開會檢討細節。

疫情導致全球百業蕭條，但放寬旅遊限制不宜操之過急，以免引來疫情新一波爆發，對各行各業造成更深遠的傷害。

▲ 聯合國世界旅遊組織預測，假如各國於7月初陸續重開國際邊境及放寬旅遊限制，全年國際旅客人次將減少58％。（資料圖片）