無人機「無王管」 加強規管免傷無辜

本港近日有市民在公眾地方被無人機擊中受傷，再度令人關注無人機監管問題。外地已有法例監管，本港有關立法卻因內會拉布而被迫推遲，難保市民安全。

一名本地女子5月31日在港鐵香港大學站B2出口對開被一部航拍機擊中頭部，送院後近眼部需縫5針，警方上周二（2日）正式拘捕一名涉嫌促使飛行器危害他人或財產的男子。

港現行條例 僅監管較大型機

無人機近年在各地包括本港發生不少意外，例如柯士甸道西去年有航拍機墮下砸毁名車擋風玻璃，警方當時未發現機主，案件被列作「高空墮物—車輛損毁」。

本港現時僅透過《1995年飛航（香港）令》及《空運（航空服務牌照）規例》，監管25公斤以上的無人機。民航處去年6月向立法會提交《規管小型無人駕駛飛機在香港操作的立法建議》，包括按無人機重量設註冊系統、培訓與考核、保險要求，以及設飛行限制區等。

英設法例 飛近都市須獲許可

民航處原先計劃是希望在今年落實，然而立法會工作受社會事件影響，或令有關立法難在現屆立法會會期結束前通過。

無人機科技發展迅速，在新冠肺炎疫情期間更起重要作用，例如英國政府動用無人機將個人防護裝備等抗疫物資從內陸送到小島上，當地更有牙醫用無人機將盒裝抗生素送到社交隔離的病人家中。當地已有法例監管無人機，包括要求機主飛近市鎮及都市前取得有關部門的許可。

台灣今年3月正式實施《民航法無人機專章》，其監管範圍涵蓋實名制註冊、機主測驗等，亦規定不得於日落後至日出前、人群聚集或室外集會遊行上空飛行，無人機需時刻與肉眼可見的範圍內操作，機主亦有責購買第三方保險。

歐定立法計劃 平衡便捷安全

歐洲航空安全局（EASA）今年4月亦推立法計劃，以平衡無人機商業與便捷用途與民眾安全及私隱，包括監管低空區域、人口密集度高的都市空域、和臨近機場的地點。

本港人口高度密集，在市區操作無人機稍一不慎便可對他人或財產構成危險。無人機應用在未來會更為廣泛，且事關市民安全，立法會需加快通過有關立法，以免再有市民受到波及。

▲ 近年無人機使用日趨增加，惟不時出現意外，多地加強監管，避免造成市民受傷或物件損毁。（新華社資料圖片）