泛民愈爭民主愈差 「35+」難脅逼中央

港區國安法鬧得沸沸揚揚，有些人留意到中央和特區政府在過去4星期連環出招，包括：監警會報告出爐、迅速選出立法會內會主席、考評局取消DSE歷史科試題、成立檢討香港電台管治及管理專責小組、完成《國歌法》本地立法等等。

泛民推35+ 中央港府連環出招

然而相對少人發覺，以上一連串動作，實際上是在泛民5月上旬宣布協調成功，落實推動「35+（即爭取立會議席過半）策略」後，才正式出現——由此推論，有理由相信，立法會遭癱瘓或是猶如早前內委會般「全面失控」，很大機會被視為危害國家安全。

固然，反對派議員及其支持者揚言：正是因為中央懼怕35+，所以現在才會「急起來」，並以此說法壯聲威，去呼籲更多人投票——問題是35+策略本身就是一場騙局，撇除本土派會憂慮溫和泛民「是否真的有決心否決政府全部議案」，就算單從實際操作的時間表去分析，亦可知道35+基本上不可能達致脅逼中央的效果。

35+策略的「核心思想」，是利用基本法賦予立法會的權力，迫政府答應「五大訴求」，「絕招」是由泛民主導的議會透過兩度否決財政預算案，以期令行政長官在基本法規定下必須辭職，相關條文列在第50至52條，此中重點乃以下的5部曲：

（1）立法會拒絕通過財政預算案，經協商後仍不能取得一致意見，特首可解散議會；

（2）特首在同一任期內，只能解散立法會一次，解散議會前須徵詢行政會議意見；

（3）立法會如拒絕批准財政預算案，特首可向立法會申請臨時撥款；

（4）若立法會已被解散而不能批款，特首在選出新一屆議會前，可按上一財政年度開支標準批准臨時短期撥款；

（5）因立法會拒絕通過財政預算案解散議會，重選的立法會繼續拒絕通過原案的話，特首便必須辭職。

35+如騙局 操作時間不可行

為甚麼35+是騙局？第一，假設泛民能取得立法會過半議席，下次再審議財政預算案最快也要等到2021年的5月中旬。

根據上述第（1）點規定，特首在這種情況下必須跟立法會「協商」，但協商的時間卻沒有規定——不難想像，特首為免引發憲制危機，肯定會盡量拖延，所以立法會亦不會在否決預算案的那一刻被即時解散。

第二，留意以上第（5）點的前設，是立法會若繼續拒絕通過「原案」，特首才必須辭職。「原案」二字來自基本法第52條，意思是特首堅決不肯改動預算案任何一點，但特首只要改動預算案的內容，實際上便不再是「原案」，從而能避免必須辭職的規定。

第三，最壞的情況，是立法會在未到明年正式表決預算案前，已早於3月底連臨時過渡性撥款也不批准，並拒絕任何實質協商，只喊「五大訴求，決一不可」的口號。在這種極端情況之下，特首便有需要在4月解散立法會，然後根據以上第（4）點，按上一財政年度開支作標準，批准臨時短期撥款至選出新一屆立法會。

不過，就算出現最惡劣的情況，35+的脅逼策略仍不可能得逞，理由很簡單：2021年4月解散立法會後，排期舉行重選，最快不會在該年暑假而必須待至12月舉行——這主要是因為安排場地，故需要等到學校假期（以往補選籌備工作一般也需時約半年）；何況法例亦無規定重選須在指定時間內完成，故待至2021年底甚至2022年初才安排重選亦絕不出奇。

議席縱過半 修例不可涉政改

屈指一算，若立法會重選最快也要到2021年12月舉行，到時社會各界其實已在預備2022年3月的特首選舉，試問迫使餘下任期只剩幾個月的現任特首辭職，又有何用？

反正2022年3月當選的新任特首，可要求新財政司司長提另一份預算案（到時已是2023年中），然後新特首亦可在其任期內解散立法會一次，再安排重選的話，便待到2024年初，而該年的9月，便又到下一次立法會大選了。

所以只要懂得數手指，便可明白想以35+脅逼中央就範，在實際執行層面根本行不通。加上基本法訂明特首有權在這段時間內，按規定自行批出公帑撥款，於是，政府日常運作在立法會未能重選的那段時間，原則上不會有太大影響，亦即完全不會有脅逼之效。

當然有人會反駁，泛民35+不一定要出「否決預算案」這招，單是由泛民議員當選立法會主席，以至在議席過半的情況下，修改法例取消分組點票和改變功能組別組成，也夠震撼云云——可是，立法會主席的職權在基本法第72條清楚列明，一旦泛民當上主席而嚴重偏離主席職權範圍（如身為主席卻不正常開會），理論上屬「違憲」，可被取消資格。

至於要求泛民在35+後提出修例，企圖取消分組點票或改變功能組別組成等訴求，則不符合基本法第74條：議員議案「不可涉及政治體制」此規定——故35+的絕招既是騙局，其他花招亦屬妄語。

不肯「袋住先」 攬炒更行不通

回想佔領行動時，泛民高舉爭取「公民提名」的旗幟，當時市民對甚麼是真普選雖有分歧，但好歹也是在跟中央爭取不讓小圈子決定誰當特首。不肯袋住先？與北京的下一回合博弈已跟選特首無關，中央只是想把逃犯和貪官送內地受審，讓香港少些壞人，可以了罷？不可！因為香港人不信法官把關，亦怕得要命，人人擔心自己被視作逃犯。那撤回修訂可以了？亦不可！因為訴求不止一個，有五個，不全部答允，就把整個城市打到稀巴爛，再放火私了攬炒——你不要告訴我暴力行不通，因為我在發夢。結果？成功爭取港區國安法。

鑑古知今，35+不可能為選民爭取到更多民主與自由——過了那麼多年，總是泛民愈爭取，港人的政治空間反而愈窄。重啟政改？有了港區國安法，中央更無誘因，變得更遙遙無期。

▲ 泛民35+策略的「核心思想」，是利用基本法賦予立法會的權力，迫政府答應「五大訴求」。（資料圖片）