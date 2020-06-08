市場亢奮推高美股 美經濟難言V彈

美股上周五受到就業數據有驚人增長消息帶動造好，重新燃點市場對美國經濟或現V形反彈的憧憬。即使美國就業最糟時刻已過，但難言經濟徹底轉好，因疫情改變了各行業營運，復工後將考驗其復原能力，若企業業績跟不上，未必可支撑股市續升及經濟迅速復甦。

非農職位意外增 負面因素仍多

市場原先預期5月非農業職位減少750萬份，結果卻意外地增加250.9萬份，而失業率則由4月14.7%回落至13.3%。就業數據遠超預期，刺激美股三大指數全面造好，道指升逾3%，標指升2.6%，而納指升2.1%，距歷史收市高位僅差3點。特朗普難掩喜悅之情，形容這可能是美國史上最偉大的復甦。

就業數據好，令市場情緒出現亢奮，將美股炒上，不少人認為5月就業增加只是開端，憧憬美國經濟也像美股V形反彈。美股大升，很大程度是得益於儲局減息、無限量寬和大手買債，令市場資金氾濫，並推高債價和降低債息，迫使一些機構投資者轉向買股票，來提高投資回報率，促使美股在3月底見底回升，並形成V形反彈。疊加多個州份和城市加快復工復產步伐，帶動就業回升，覺得經濟展現出不可思議的韌性。

即使勞工部其後承認就業報告有漏洞，連續兩月未有將暫時失業人士列入失業大軍，但美國經濟見底，開始有復甦迹象的趨勢未變。問題是就業形勢雖有所改善，但因美股逼近歷史高位而斷言經濟V形反彈卻是言之過早。

首先，4月份非農業職位減少2,069萬份，5月新增250.9萬份，要補回失去逾1,800萬份職位絕不容易。5月就業數據好，令白宮難有藉口推動新一輪刺激經濟方案，且美國各地的反種族主義示威仍持續，中美博弈加劇，都會對經濟構成負面因素，暫時見不到有任何誘因驅動企業增聘人手。

疫情改變需求 企業營運現變化

在疫情爆發後，儲局連番出手，避免資金鏈斷裂，為了要穩定實體經濟，甚至買企業債和垃圾債，令資產負債表的規模由3月初4.24萬億美元增至6月初7.21萬億美元，短短3個月急增70%，儲局還有多少彈藥可用？

此外，疫情改變了各行業營運，復工復產會帶來甚麼轉變仍有待觀察。例如，疫下不少企業實施居家工作，對今後寫字樓的需求會否有所改變？疫情令美國航空客運量大跌94%，逾半飛機要停飛，西南航空日均損失近3,500萬美元，美國航空及聯合航空都計劃裁減30%人手。即使美企陸續復工，但疫情持續，客運需求難大增，航空公司難以短期考慮重新聘回已裁人手。

美股大升，究竟是股市走在經濟之前？抑或資金氾濫，市場亢奮將股市炒上？仍有待觀察，故投資者須緊盯美國經濟走向，才能斷定經濟是V形反彈？抑或反彈後再跌？還是橫行？

責任編輯：陳靜芬