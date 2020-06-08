倫敦東潮人聚居地 35萬英鎊即做業主 倫敦Zone 2 時尚豪華住宅 Oxbow強勢登場

英國倫敦向來是投資者入市熱點，加上近期移民風正盛，令投資者眼光紛紛投向回報潛力高的地段。由英國著名發展商 EcoWorld London精心打造的倫敦東時尚豪華住宅 Oxbow，總項目將提供1,176個住宅單位包括開放式、1房及2房單位，售價由 350,000英鎊起。

Oxbow設計優質時尚，室外環境清幽翠綠，並使用東印度碼頭倉庫原始元素的地道天然材料進行設計。項目結合工業文化與現代思維，內外完美結合，外觀採用磚牆設計配以超大窗戶，每單位均享私人戶外空間，室內則配備先進現代科技，廚房備有優質電器，為住戶創造獨特的居家生活體驗。

項目盡享都市生活之便，設施完善， 除了24小時禮賓服務外，每戶均可使用健身室、延伸整個項目的綠化公園、住戶休憩空間及私人影院。 貫穿整個Oxbow的Aberfeldy Street現正轉型為新創意業的集中地，變身成一條富本土特色且活力的高級商業街。

Oxbow享有倫敦Zone 2黃金地段優勢，瀰漫濃厚藝術氣氛，是片場、數碼初創企業及科技實驗室的聖地，亦因而成為歐洲聚集最多藝術家和創意專業人士的地方。其他倫敦東部優勢更包括：

• 世界級購物勝地，從Westfield Stratford City的各大品牌到Spitalfields Market的各式古董店，應有盡有

• 毗鄰Queen Elizabeth Olympic Park內的奧運級健身設施； 維多利亞公園的足球、網球及跑步俱樂部；以及Lee Valley VeloPark全球速度最快的室內單車場

• 劇院和藝術館近在咫尺，包括倫敦Trinity Buoy Wharf 的城市雕塑、街頭藝術及 Theatre Royal Stratford East 的話劇和喜劇，更有鄰近項目的Bartlett Park內Poplar Union 的詩詞朗誦及其他表演藝術。English National Ballet全新的93,000平方英呎工作室及總部也在附近的Canning Town

• Oxbow擁有絕佳戶外環境， 附近的Bow Creek Ecology Park是屢獲殊榮的野生動物天堂，而East India Docks Basin鳥語花香，可盡情欣賞廣闊河景

家在Oxbow擁有強大的交通地段之便。步行5分鐘即達East India輕鐵站 ，倫敦的主要地標、商業區和最大的交通交匯點處僅咫尺之遙，包括金絲雀碼頭（7分鐘）及倫敦城市機場（9分鐘）。

萊坊國際住宅銷售部主管王美嫺表示：「 Oxbow設計以人為本，從現代生活空間，到生機勃勃的園藝公共區和共享的住戶設施，處處連繫鄰里關係，促進共享體驗 - 無論是家中私人娛樂、社交聯誼，還是與親友在Aberfeldy Street各式商店享受購物樂、品嚐咖啡或食肆聚餐均可開懷暢聚。Oxbow不僅為住戶提供優質居停，更為人們提供更好的生活質素。」

如欲了解更多有關Oxbow項目詳情，請即登入https://bit.ly/2UkM5aO報名參加於6月13及14日舉行的展銷會，早著投資先機!

香港展銷會詳情

日期： 2020年6 月 13 日及 14 日 (星期六及日)

時間： 上午 11 時至下午 7 時

地點： 香港中環干諾道中 5 號香港文華東方酒店 2 樓維多利亞廳

查詢： +852 2846 7418

報名: https://bit.ly/2UkM5aO

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