政策傳出要放寬擺地攤後，社交媒體上討論得特別熱烈，因為影響確是好壞參半。日前，大連巿的地攤卻因為引起衞生問題，結果一夜叫停。

放寬地攤的所謂「不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明測評考核內容」，其實也有很多不同理解，到前綫最終落實的標準，可以分別好大。好處當然是提供更多短期彈性就業機會，尤其是因疫情失業的人，可做些小買賣維生。不過經驗得知，可能會引發的問題也不少。譬如說，這種流動小攤，最賺錢的是一些特定時間和地點的小生意，譬如上課下課時間的學校門口、車站旁、工廠附近。由於利益擺在眼前，最大危機就是爭地盤，甚至會涉到黑社會的介入。

另外，這個街頭秩序，之前是由城管去監管執行。因城管本身的特殊性，執行起來各種不同標準及過度武力，一直惹來不滿。那如果小販子現在像拿着免死金牌（政策號召大晒），城管執法是如何平衡？至於必然引致的街道清潔衞生和美感問題，更是人人自危。

還有是雖說紓緩就職壓力，可是地攤一出，也有機會打擊正常的店舖經營，影響生意，有得有失。最易做的是小食物生意，但食物衞生又怎控制？

面對這種種未知，消息傳出後立即火爆朋友圈的一條帖，就乾脆幽默到底，說地攤經濟給本來公司中人的各種轉行啟示：人力資源部總監轉行看相（十多年看人經驗）；運營長可轉行地攤賣鍋（積存多年背鍋經驗）；設計師擺檔現場修圖等等。

直接受惠則是一家專門出流動攤販小貨車的汽車公司，股價急升。原來人們希望預見的，是如日本泰國韓國那種型格流動車買賣，夫妻檔掀開車蓋賣小商品或新小吃。雖然現實中，可能只是阿叔阿嬸鋪張地蓆就開攤。