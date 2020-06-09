香港4條件 大鱷暫不會突襲聯滙制

香港的聯繫滙率制度自1983年10月17日開始實施，至今已經受了37年金融市場的風雨考驗。在這期間，發生了1987年的全球股災、1997至98年的亞洲金融風暴、2007年的金融海嘯、2012年的歐債危機，當中，很多新興國家的掛鈎貨幣貶值或被迫與美元脫鈎。

美為利益無底綫 港須高度警惕

唯獨港元聯繫滙率一路有驚無險維持至今，滙率以1美元兌7.8港元40年不變，保障了香港經濟和國際金融中心長期的穩步發展。事實足以證明，港元聯繫滙率制度的韌性。

近期針對港區國安立法，特朗普聲稱要「重新檢討美國賦予香港的特殊待遇」，並威脅會取消該特殊待遇。特朗普的言論引發一些人的擔憂，美國是否會對港實施金融制裁？發動金融突襲？進而衝擊香港的聯滙制度？

對於人們的擔心，本人認為不無道理。因為在中美世紀較量中，美國為了一己之利，可以無原則無底綫。蓬佩奧的名言：「我們撒謊、欺騙、偷竊……」一直在人們耳邊迴蕩。特朗普上台以來，對華發動的貿易戰、科技戰、地緣政治戰，以及疫情甩鍋、索賠等。如果美國錯誤地認定，衝擊港元聯繫滙率制度能夠打擊中國經濟和金融，它必定會成為特朗普的選項。

鑑此，我們必須對美發動金融戰保持高度警惕，未雨綢繆。

陷「天堂地獄之戰」 特求勝心切

那麼，在特朗普本屆總統任期內，美國衝擊聯繫滙率的可能性有多大？關於這一點，我們從兩個不同層面來分析和關注，第一層面是美國政府層面，即美國政治和戰略層面對華發動金融戰，目的是遏制和拖慢中國的發展。第二層面是美國的金融帝國，即美國的華爾街金融對冲基金大鱷們對華發動金融突襲的可能性，其目的是渾水摸魚，獲取暴利。

第一，從特朗普政府層面來看，其本屆政府的執政期到明年1月屆滿，而今年11月就將舉行總統大選。根據美國最新的民意調查來看，特朗普與民主黨總統候選人拜登比，已由原來的領先轉為落後，且落後的差距不斷擴大。有報道稱，這次美國總統大選對特朗普是「天堂地獄之戰」。換言之，勝則再度入主白宮，敗則有牢獄之災。因此，打贏這場選戰，是特朗普當下的「重中之重」。

對於港區國安立法，特朗普作為美國「大總統」，必須有所作為，否則在美國政治精英或草根選民中都會失分，不利選情。但他又不能像對待伊朗一樣對待中國，比如實施貿易禁運和美元結算、禁止環球銀行間清算系統（SWIFT）向伊朗提供清算和支付服務等，畢竟中國內地和香港分別是美國在全球第2大貿易夥伴和最大貿易順差來源地。

打壓中概股 香港或「因禍得福」

如果特朗普在港區國安立法問題上反應過度的話，勢必會損害美國相關企業的利益，等於得罪其競選金主，不利其選情。再說，中國對美國政府的無理制裁必然會反制，對特朗普來說，眼下最不想看到的是中方停止執行首階段貿易協議。所以左右為難之下，最後留給特朗普的選項可能就剩「取消美國賦予香港的特殊待遇」。

然而，香港的「獨立關稅」地位是世貿組織（WTO）批准的，並非美國一家給的，因此，美國真要取消香港「獨立關稅區」地位，還不能一家說了算，得經過世貿組織的法定程序。特朗普的政治生命不知是否足夠長到世貿走完審批程序？再說世貿組織中，有許多中國「一帶一路」朋友，美國的議案多數會被否決。鑑此，美國只好再次採用單邊主義，拋開世貿組織，單獨宣布取消香港的「特殊待遇」。

對於特朗普可能採取的上述「制裁」，我相信，中國政府和香港特區政府都已有預測和心理準備。香港股市的投資者們也預料到了特朗普的政策選項，股市在特朗普聲稱要制裁香港後，不跌反升，且連升6天……

特朗普當下還在做的另一件事——對華金融制裁，是收緊中概股在美國的上市條件，並要求其他國家也跟隨。其他國家跟不跟尚未知，但從正面理解此項「制裁」的話，它一方面有利內地企業嚴肅整頓規範其財務行為。另一方面，更多中概股會從美國轉至香港聯合交易所掛牌。如果這也算「制裁」的話，內地和香港國際金融中心「因禍得福」了。

第二，華爾街的對冲基金是否會利用港區國安立法，而對港聯繫滙率制度採取突然襲擊呢？答案是「暫時不會。」

華爾街對冲基金主要投資於股票、債券、外滙、貨幣和商品等市場，運用衍生產品和槓桿融資，從事全方位的國際性金融活動。他們通常會利用世界各地出現的經濟和金融缺陷，而採用其最擅長的「立體投機策略」發起攻擊，滿載而歸。

1992年，在英國經濟不景氣的情況下，索羅斯利用歐盟12個成員國簽訂的《馬斯特里赫條約》中英鎊滙率被高估，英鎊與西德馬克之間息差加大的機會，狙擊英鎊，英國政府動用269億美元的外滙儲備反擊，但最終慘敗，被迫退出歐洲滙率體系，索羅斯從中獲利20億美元。

1997年，索羅斯看到泰國經濟走下坡，泰央行外滙儲備不足，為了維持泰銖與美元的聯繫滙率，不斷加息。索羅斯旗下對冲基金先大量借入泰銖，當泰銖升值到一定價位時，突然拋售泰銖，同時傳言泰銖將要貶值，造成泰國股市崩盤，泰銖貶值，泰國政府被迫宣布將泰銖與美元脫鈎。

華爾街大鱷 「蒼蠅不叮無縫蛋」

中國有句俗話「蒼蠅不叮無縫的蛋」。華爾街大鱷們每次金融狙擊都是通過各種模型精心計算的。他們決不會打「無準備之仗」。然而，香港目前狀況並不具備對冲基金的金融突襲條件：

1.港區國安立法將有助於穩定香港經濟和金融發展，他們為賺錢不必與國安立法過不去。

2.如果香港剔除去年下半年的反修例風波和今年的疫情負面因素，其經濟基本健康，財政穩定，股市無泡沫，總體來說，未出現大的經濟和金融缺陷。

3.全球疫情之下，中國內地和香港已成為世界的「挪亞方舟」，別的國家仍在抗疫，此地已領先開始恢復生產。

4.香港有4,000多億美元外滙儲備，中國人民銀行有3萬億美元的外滙儲備，大鱷們有必要以卵擊石嗎？

當然，如果美國大鱷們真的要發動金融戰，決不會「事先通知」。因此，我們仍須對此提高警惕，未雨綢繆還是十分有必要的。

▲ 美國大選對總統特朗普而言是「天堂地獄之戰」，勝則再度入主白宮，敗則有牢獄之災。（法新社資料圖片）