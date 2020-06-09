政策支援膠樽回收 環保出路

將膠樽棄置於回收箱內，不代表環保工作完成，有本地媒體近日發現，64%回收膠樽或被送到堆填區。本港未如外地落實生產者責任制之餘，亦缺乏回收膠樽的經濟誘因。

有媒體將GPS追蹤器放在飲品膠樽內、並放入本地14個屋苑的回收箱，結果發現至少9個追蹤器被送至堆填區或廢物轉運站，佔約64%。據報道，膠樽之所以被當作垃圾棄置，是因塑膠經濟價值低，導致回收商不願回收。

各地膠樽回收重用的情況並不理想，可口可樂公司在2017年曾表示，其膠樽內的回收膠樽成分僅7%，綠色和平一份報告亦指出，全球最大的6間汽水公司（不包括可口可樂）平均僅用6.6%回收膠樽製造膠樽，原因與石油價格下跌有關，令製造新樽比重用回收物料更便宜。

環團提4建議 倡中央收膠

本港膠樽回收情況更不樂觀，綠惜地球去年指出回收率逐步由2014年的14.7%，下降至2018年的0.2%。中國在前年拒收外來垃圾後，導致膠樽出口價大跌，令膠樽回收變得更「吃力不討好」。

環保署其實早於2017年已就為塑膠產品容器引入生產者責任計劃，展開可行性研究，然而至今仍未正式落實有關法例，業界仍缺乏經濟誘因回收膠樽，更加劇堆填區壓力。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強去年提4項建議，應對膠樽回收率低的問題，分別為（1）落實生產者責任制、（2）將中央收膠計劃在全港18區推出、（3）確保完善有效的回收通路以免塑膠處理場面臨營運危機、（4）源頭減廢（包括加裝更多飲水機）。

台回收率92% 經濟誘因足

台灣的膠樽回收率在2006已達92%，成功的一大原因便是有充足誘因，當地早在街上設置回收機，市民投入膠樽可換取點數與優惠；反之，若棄置於一般垃圾桶則不會獲利，棄置於垃圾收集站更需繳付棄置費用。當地民眾積極回收膠樽，更令當地企業有充足原材料，製造紡織品及雨傘等生活日用品。

企業作為主要污染者，亦有責做得更環保。美國加州去年通過一項法例，要求當地出售的樽裝飲品樽在2030年前，必須以50%回收塑膠製造。英國去年亦就一項新稅項作公眾諮詢，該稅項會針對包裝（包括飲品樽）原材料不足3成為回收物料的產品。

膠樽出路頗多，回收後可重用或造成其他物品賦予新生，惟利潤不夠吸引是其回收最大障礙，港府應盡快出台政策及誘因予以推動。

▲ 本港膠樽回收欠理想，主要是利潤不夠吸引，導致回收商不願回收。（資料圖片）