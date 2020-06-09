防社區爆發 疫情追蹤要加力

新冠肺炎在香港好像又有「死灰復燃」的情況，出現由瀝源邨祿泉樓引發的本地個案已有7宗，其超級傳播者透過接觸公共設施，如電梯按鈕及信箱門柄等感染其他樓層的住戶，也有數宗。現在政府正加緊檢測該邨的其他住戶，相信會有更多個案在瀝源邨出現。

居民擅自離邨 個案追蹤有漏洞

專家已提醒瀝源邨的住客應強制性接受新冠肺炎核酸測試，以找出究竟在是次本地爆發的涵蓋面有多闊。由於超級傳播者感染在本地感染，而且已經病發多日，以致追蹤該病者的源頭較為困難，社區亦肯定會陸續有零星的傳播個案。如果瀝源邨的後續傳播鏈追蹤得不好，家居隔離又做得不足，核酸檢查又不夠全面，傳播開去的機會亦可大增。

就以瀝源邨首個個案頭3天仍有200人未交回檢測樣本，加上有居民陸續離開該幢大廈，似乎顯示個案追蹤上面仍有漏洞。類似這類的零星爆發個案，如要在追蹤疫情及控制上做得更好，首先應劃分「高風險地方」的居民不應擅自離開，最好讓他們作14天強制隔離，就算只做家居隔離及觀察，亦不應容許他們繼續外出及工作。

近距離接觸職業 懷疑個案應停工

而由於超級傳播者的感染範圍還包括附近的公共設施如街市及商場，在祿泉樓以外的瀝源村居民，除戴足防疫裝備及盡量減少外出以外，一些從事與人近距離接觸的職業的懷疑個案，如醫護人員或服務性行業，就算首次核酸測試呈陰性，其實也應考慮暫停工作，因為發病時間不盡相同，僅數天後仍可變成陽性。

這些病人就算有一些不明顯的症狀如頭痛、頭重、咳嗽等輕微症狀也不要忽視，如有懷疑，請立即找醫生作詳細測試，以免繼續在社區播毒。

是次本土爆發源的超級傳播者曾經三度到當區家庭醫生求診，但其病情均未被醫生懷疑染上新冠，而沒有進行核酸測試，政府及醫學會先後再提醒社區私家醫生要對新冠肺炎提高警覺，因新冠肺炎跟以往沙士不同，有一部分的人病徵並不明顯，稍有不慎邊會錯判病情﹔但如果所有輕微病徵的人都做核酸測試，政府一定要提供足夠測試的數量，否則造成供不應求，只會令疫情更難控制。

每日測試數目 遠低於台澳

觀乎現時在香港每日所做的測試只有廖廖數十到數百，這數量實在遠較台灣和澳門低，香港仍有空間為更多懷疑個案進行測試，透過社區內私家醫生繼續謹守崗位，為有需要的市民提供深喉唾液測試，實在必不可少。

尤其在社區工作的醫生診所，由於病人眾多，加上診所環境擠迫，病人之間感染的機會亦有所增加，除了醫護在診所要佩戴合適的個人防護裝備，醫護亦要提高警覺，為一些有潛在風險：如有病患緊密接觸史、旅遊史及懷疑有新冠病徵的病人，安排接受病毒測試，候診室亦應設置適當的阻隔，以及保持1.5米社交距離，病人應盡量減少長時間在候診室等候，診所亦應每天消毒清潔。

速納職業病 清晰賠償機制

現在市面上有很多抗體測試可自由購買，但由於準確性仍不足，亦有機會出現假陰性或假陽性，故做這類測試之前應先諮詢醫生意見，如有懷疑，應配合做核酸測試以作確定。

由於是次本土爆發亦有救護員在運送病人時感染新冠肺炎，雖然病徵輕微，但事件說明前綫醫護人員面對高工作風險，為保障醫護人員，政府應盡快將新冠肺炎列作職業病處理，並設有清晰的賠償機制，好讓醫護人員可在疫境中放心工作。

（文章只代表個人立場）

▲ 瀝源邨祿泉樓爆疫後，有居民擅自離開，如要在追蹤疫情及控制上做得更好，應劃分「高風險地方」居民不應擅自離開，最好作14天強制隔離，禁繼續外出及工作。（資料圖片）