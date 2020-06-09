納指又新高 恒指變身何時見效？ 評．析．天下版 2020/06/09 分享： 環球市場風險胃納回升，全球主要股市進一步上揚，美股納指率先破頂創歷史新高。納指強勢反映科技股續受捧，本港恒指改革後，未來將納入新經濟股，料提升恒指表現，惟恒指變身速度須加快，才有望追貼美股表現。 恒指改 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 2020/06/08 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 交易講場 - 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 2020/06/06 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 交易講場 - 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 2020/06/05 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 交易講場 - 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 2020/06/04 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 交易講場 - 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 2020/06/03 網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 疫情 美股 恒生指數 阿里巴巴 騰訊 H股 新經濟 Apple 小米 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入