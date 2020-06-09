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納指又新高 恒指變身何時見效？

評．析．天下版 2020/06/09

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環球市場風險胃納回升，全球主要股市進一步上揚，美股納指率先破頂創歷史新高。納指強勢反映科技股續受捧，本港恒指改革後，未來將納入新經濟股，料提升恒指表現，惟恒指變身速度須加快，才有望追貼美股表現。

恒指改

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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