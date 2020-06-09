官商積極推優惠 谷本地消費助復甦

港府昨天公布派1萬元詳情，同時亦公布多項經濟重新起動措施，包括推動本地旅遊和消費，冀能釋放在疫下積壓已久的消費力。在遊客大減下，各地都想方設法刺激本土旅遊消費，港府除提供補貼外，應與商界合作提供更多優惠，鼓動市民消費意慾。

派錢配合措施 釋放積壓消費力

商經局局長邱騰華昨宣布，海洋公園將於周六重開，迪士尼樂園短期也會重開，強調入園不受限聚令規範，而書展則如期7月中舉行。海洋公園為吸引市民入場，在7月底前提供極吸引的優惠，11歲以下兒童及65歲長者入場免費，成人7折（350元）購票，可獲贈同等價值園內消費現金券，變相免費入場。

這明顯是配合當局全民派錢計劃，6月21日接受登記，最快7月8日便收到錢，好讓市民屆時可開心花費，來振興疫後經濟。各國疫下都封關，均面對入境遊客大減，而民眾亦無法外遊，催谷經濟惟有靠本地旅遊和消費，透過提供優惠，讓市民覺得抵玩抵買抵食，才會放開懷抱消費，將積壓已久的購買力盡情釋放。

旅發局亦作出配合，下周一推出「旅遊．就在香港」活動，透過提供深度遊攻略為港人發掘鮮為人知的景點，當中包括綠色旅遊，亦提供1.1萬個不同種類的優惠平台，並鼓勵消費換取地道遊團，從而帶動本地遊，至少可增加旅遊從業員的開工率和收入，若辦得有聲有色，更可打造成未來吸引外國和內地遊客的新景點。

港府應參考外國政府與商界合作的做法，透過提供優惠折扣來推動本地遊，緩解遊客減、酒店空置率高問題。例如泰國計劃7至10月間向合資格民眾發放3,000銖（740港元）旅遊現金券，凡光顧參與計劃的酒店、餐廳和相關店舖，便可用旅遊券支付，從而刺激消費。澳門亦正研究「澳門人遊澳門」資助計劃，協助當地旅行社和酒店。

撑商戶保就業 谷本地遊振經濟

此外，當局亦可認真考慮發行消費券。截至5月中，內地逾170個城市累計發放逾190億元人民幣消費券，據北大研究報告顯示，消費券規模創造了3.5倍至17倍的乘數效應。台灣下月亦推出振興三倍券，只要消費3,000元新台幣（782港元），政府就補貼2,000元新台幣（522港元），冀能帶動消費。

刺激本地旅遊消費，至少有撑企業保就業作用，只要在疫下能安全辦好活動，有利推動第二步，就是與疫情較穩定的國家和地區，如內地、澳門、泰國等，建立雙邊旅遊通道，在檢測互認下推動旅遊氣泡，從而慢慢將氣泡谷大，最終令旅遊業恢復正常。

疫下如何釋放市民消費力是極大挑戰，港府趕急派錢營造有利條件，更需與商界共同努力，提供更多折扣優惠誘因，營造抵買抵食的氛圍，而市民在力所能及盡量消費，經濟才有望盡快復甦。

責任編輯：黃鑠安