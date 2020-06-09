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尖沙咀麥田捕手市集 揀個性父親節禮物好去處

行政人員版 04:00 2020/06/09

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黛安一向好支持本地手作產品，原來嚟緊兩個周末（6月13、14、20及21日），由麥田捕手舉辦嘅「CreARTive Popup Collection手作市集」，就會喺尖沙咀美麗華廣場Mira Place B1/F中庭舉行。集合咗30個本地手作品牌，展出過百款唔同類型嘅工藝及設計產品，例如手作皮革製品、本地手工啤酒、手工烘焙食品、針織刺繡布藝等，仲有部分本地手作嘅天然護理用品，好吸引啊！

父親節好快就到，未買禮物嘅話可以去市集揀下啊。黛安就推薦大家去睇下「imleatherroom」呢個品牌，佢哋專做特色皮革手縫產品，鎖匙扣、銀包等，實有一款啱爸爸嘅。另外，WoodWatchHK「木表」就係用唔同地方回收返嚟嘅木材，製作成個性化手錶，獨特又環保。

場內仲有唔少靚靚飾品同配件，可以滿足大家嘅少女心㗎。好似Cubplus「驕品」呢個香港品牌，作品創作靈感源自歐洲18世紀皇室玻璃藝術收藏品，每件作品都呈現出獨特質感同色彩圖案，真係好靚㗎。至於「Thai Natural泰天然」嘅自家手工精油護理產品亦都好吸引。有咁多好物，千祈唔好錯過啊。

本文轉載自《晴報

市集有30個本地手作品牌，大家可以慢慢揀。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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