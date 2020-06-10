筋的概念很廣闊，有時指肌腱，有時又包括韌帶，這其實是個模糊名稱，當中可包括肌腱、韌帶、筋膜及神經綫等。若準確地分開描述，各種「筋」其實是很不同的東西，因為就算是肌腱與韌帶，形態已經不同：肌腱連接肌肉與骨，能為肌肉的收縮提供作用點；韌帶兩端連繫骨與骨，能直接提供關節的穩定性。此外，肌腱與韌帶有各自的疾病及康復特點，絕不能以筋相稱便將治療混為一談。同為下肢軟組織的阿基里斯肌腱及髕韌帶，正好說明之。

阿基里斯肌腱為小腿足筋下段部分，連接小腿肌肉與足跟骨，再按其功能將可肌腱分為3部分：上部分肌肉肌腱連接處，功能特點是能容納足跟動作時，肌腱壓縮及延伸的相反性質力量；中部為肌腱中段，負責儲存及釋放動作力量；下部為肌腱與足跟骨連接段，能儲存動作時的壓縮力。同為阿基里斯肌腱，不同部分功能不同，發生的疾病亦不相同。而髕韌帶方面，位置是位於髕骨下端，連接髕骨與小腿脛骨粗隆，形態連接骨與骨，能為大腿股四頭肌提供連接至小腿的着力點。整條髕韌帶的病變會較為單一性，不具備阿基里斯肌腱按部分出現不同病理變化特性。

阿基里斯肌腱損傷，主要出現於30歲以上至年老人士，髕韌帶問題可早見於發育期，兩者發生年齡不同。前者因日積月累的損傷，當累積至一定程度後，發展為肌腱勞損病變，而當中男性比女性更為常見，這可能由於活動程度不同，或女性肌腱受雌激素保護所致，這亦解釋當更年期過後，女性會較年輕時容易出現阿基里斯肌腱問題。

髕韌帶鮮有自成年期才發生，通常發育期已開始發病，病理學家研究指出原因是發育期髕韌帶在成熟期間過度受力，產生不正常的韌帶結構，而若問題嚴重，可很早地在青春期便出現炎症及痛症，或將病理情況潛伏至日後，成為成年後的隱患，若稍一受傷，出現更嚴重痛症及功能問題。

隨着近代科技的進步，影像診斷技術包括磁力共振或高解像度超聲波，用作軟組織傷患的診斷，臨床使用也有助於阿基里斯肌腱傷患的診斷，這尤其作確定肌肉肌腱連接處傷患。但對於髕韌帶，研究報告則指出臨床體徵比影像結果更有診斷價值，因髕韌帶的病變早於發育期已經出現，影像結果容易出現假陽性。

此外，按診產生痛亦不能幫助診斷，因為髕韌帶附近亦有其他可產生痛的組織，單純按診不能鑑別診斷脂肪墊或髕股關節炎症問題。要診斷髕韌帶病患，方法是韌帶負荷產生痛徵，這比較影像及按診更具診斷價值。治療方面下周再談。

▲ 此一筋．彼一筋（iStockphoto圖片）