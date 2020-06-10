在官媒特別針對北京不宜擺地攤的信息傳出後，明顯政策是為地攤經濟降溫。套用內地流行話，好多人是怕市容「一夜回到解放前」。央視最新的點評，則概括為：地攤經濟不能一哄而起，不能盲目跟風，因各城市有不同的發展階段及定位。

這確是實話，一個三、四綫小縣城，和上海北京這種大城，從治理角度而言，標準肯定也不一樣。最基本如城管執法（之前給予他們不小的執行權，引致不少暴力執法），在小縣城和大城市也無得比（北京則被認為是用小縣城的粗野式執法來處理大城問題），一般相信，大城市因文明及守法意識較高，所以或可鬆手多試。

來看看實際情況，以全國最文明的上海為例，有兩個大型的市集，一個在常德路，另一個近外灘BFC。剛過去的周末，這裏的地攤就大張旗鼓，是結合房產商搞的夜市節（趁合地攤經濟熱詞迅即改名宣傳為地攤節），計劃每個周六周日都舉行，上周第一個周末就真正人山人海。現場及圖片所見，你會認為這裏是全世界現在還容許那麼多人聚集的唯一地方！

沒有誇張，是人迫人，以公布數據而言，一晚有三萬人，就逛幾條由小街組成的夜市區域。當然不是傳統印象中的地攤，而更像是台式的臨時夜市，有攤位帳篷，有的則是容許車子泊進來，掀起車背就賣咖啡。

在靜安嘉里旁的一個大型市集，走的是文創加飲食路綫，但現場所見，最好賣的還是飲品、熟食和雪糕，需要攤位費每天五百元人民幣。單看人流量及交易，做這類生意，如有這周末的盛況，該實賺無賠。似乎城中人確是宅家太久了，有種怎都要出來擠下人海的衝動。產生的垃圾最頭痛，管理說，對的都收到垃圾袋了，但沒有分類啊！