經常寄語年輕人，要做出色公關人之前，先要緊記勿做神憎鬼厭的公關人。甚麼人最惹業界、記者生厭？不斷瘋狂發信息或打電話給人、死纏爛打的人。有些還不分晝夜，凌晨有之、清晨有之。

人家無反應，即對你、你的產品或你想sell的故事明顯毫無興趣，但這類煩厭人，可能無自知之明，又或已失去基本IQ和EQ，可瘋狂send幾十個信息給人，又或不停奪命追魂call，精神狀態和行為，如同患上強迫症一樣，神憎鬼厭。所以，每逢跟記者朋友閒聊，一講到此類討厭公關人，他們必破口大罵。我們大家都有「超級煩厭人」的個別名字、公司名字及其煩不堪言的滋擾故事，一聚埋，都互相交換誰人／哪家死纏爛打／奪命追魂的情報，或笑或罵。

都已經是成年人了，人家有興趣，自然會有反應，無反應、無回應，即代表無興趣。一個人無興趣，任憑你打多N次電話死磨難磨都是無興趣，只落得厭惡觀感。大人大者，要去到要被人兜口兜面冚電話鬧：「你知唔知你好煩？」才懂停，真是情何以堪？

其實，學公關如是，學做人也如是，只有一無是處兼毫無尊嚴的人，才會死纒爛打；而當一個人連尊嚴都無的話，只會令他人由心地despise（鄙視），那要比討厭還衰多幾錢重（討厭一個人，還可對他仍留一兩分尊重，但去到鄙視，已連那僅餘的尊重都徹底消滅）。作為一個公關人，或一個人，若只剩下給人despicable（可鄙）的觀感，可謂已去到irreversible（不可逆轉）的境地，那就要先自己檢討一下，自己所作所為如何令人不僅生厭，還要鄙視。

一個只為求達到自己目的，而不惜千方百計去滋擾他人的人，集低格、低莊、低智商、低情商、無品、無尊嚴、無自知之明於一身，可以好肯定地說，此人永遠是一個失敗公關人，因為他連做人也失敗。