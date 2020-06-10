  • 29°C
香港時間 : 2020610日 (三) 02:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

最討厭的公關人

副刊版 2020/06/10

分享：

經常寄語年輕人，要做出色公關人之前，先要緊記勿做神憎鬼厭的公關人。甚麼人最惹業界、記者生厭？不斷瘋狂發信息或打電話給人、死纏爛打的人。有些還不分晝夜，凌晨有之、清晨有之。

人家無反應，即對你、你的產品或你想sell的故事明顯毫無興趣，但這類煩厭人，可能無自知之明，又或已失去基本IQ和EQ，可瘋狂send幾十個信息給人，又或不停奪命追魂call，精神狀態和行為，如同患上強迫症一樣，神憎鬼厭。所以，每逢跟記者朋友閒聊，一講到此類討厭公關人，他們必破口大罵。我們大家都有「超級煩厭人」的個別名字、公司名字及其煩不堪言的滋擾故事，一聚埋，都互相交換誰人／哪家死纏爛打／奪命追魂的情報，或笑或罵。

都已經是成年人了，人家有興趣，自然會有反應，無反應、無回應，即代表無興趣。一個人無興趣，任憑你打多N次電話死磨難磨都是無興趣，只落得厭惡觀感。大人大者，要去到要被人兜口兜面冚電話鬧：「你知唔知你好煩？」才懂停，真是情何以堪？

其實，學公關如是，學做人也如是，只有一無是處兼毫無尊嚴的人，才會死纒爛打；而當一個人連尊嚴都無的話，只會令他人由心地despise（鄙視），那要比討厭還衰多幾錢重（討厭一個人，還可對他仍留一兩分尊重，但去到鄙視，已連那僅餘的尊重都徹底消滅）。作為一個公關人，或一個人，若只剩下給人despicable（可鄙）的觀感，可謂已去到irreversible（不可逆轉）的境地，那就要先自己檢討一下，自己所作所為如何令人不僅生厭，還要鄙視。

一個只為求達到自己目的，而不惜千方百計去滋擾他人的人，集低格、低莊、低智商、低情商、無品、無尊嚴、無自知之明於一身，可以好肯定地說，此人永遠是一個失敗公關人，因為他連做人也失敗。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

好難明咩？
2020/06/05
好難明咩？
愈遏抑愈無益
2020/06/04
愈遏抑愈無益
保護自己
2020/06/03
保護自己
別因FOMO變盲毛
2020/05/29
別因FOMO變盲毛
腦細
2020/05/28
腦細
職場文化 職場技能 溝通技巧 領導能力 利嘉敏

上一篇文章

拋秧

下一篇文章

家中的陌生人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

國泰欠港情與義 須抖擻振作還奇迹
國泰欠港情與義 須抖擻振作還奇迹
專家樓論 - 美標售領事館屋 靚地遇上壞時機
美標售領事館屋 靚地遇上壞時機