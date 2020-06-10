特朗普選情挫 中美硬碰風險增

近日美國局勢風雲急變，由大瘟疫引發大衰退後，再出現大動亂，其惡性互動令形勢急轉直下，同時美國又掀開了中美鬥爭更為險惡的新階段，風險日高變幻莫測。香港更不幸被深深捲入，港人對事態發展務必密切注視。

共和黨內對特支持 現裂痕

特朗普的管治及選情已明顯受到衝擊。他與多個州長就處理動亂方法對罵，驅散和平示威者來讓他到教堂拍照，又引起廣泛批評。他提出要出動軍隊鎮壓則為防長反對，前防長馬蒂斯及前國安顧問凱利都公開批他。調查顯示，共和黨人中支持他的跌至六成多，而支持拜登的竟有一成七，包括前國務卿鮑威爾。

更嚴重者，是特朗普在2016年大選贏得的七個搖擺州份民調，均落後拜登，在共和黨票倉的德州，也幾乎沒有優勢，令共和黨內對特朗普的支持開始出現裂痕。特朗普想以「法治總統」的鐵腕鎮暴形象來改善選情，似難見效。

這種情況對中美關係十分不利。在疫情上特朗普已全力甩鍋中國，在動亂上雖難施此策，特朗普仍然在其他多面重擊中國，以轉移視綫。因此很有必要全面檢視中美鬥爭發展情況，以便預計未來走向。

2017年末美國國家安全報告定下中俄為首要對手，2018年起便開始強化對華遏制政策，是為中美新冷戰元年，至今已形成了全方位的行動，包括貿易戰、科技戰及外交戰等，而最新出台也更為危險的兩項，是金融戰及制裁香港。

「香港戰役」涉主權 台海前哨戰

美國已開始禁止基金投資中國資產，和擠掉在美上市的中資股。對香港則要取消優待，稍後還可能與金融戰結合，因香港是個國際金融中心和中國對外金融開放的主要中介。中美開打「香港戰役」意義尤大：這是美國直接侵犯中國主權的新遏制模式（見本欄6月2日文「美國疫暴『雙煞臨門』．特朗普瘋了」），更可能是未來中美台海鬥爭的前哨戰；雙方可通過香港互相試探對方的決心及底綫。

總之美國挑起的新冷戰除不斷加大力度，還陸續增添新內容。背後的美國戰略思維同樣值得關注：

特對華路綫 由實利轉至「脫鈎」

（一）5月白宮發表的「戰略對話」指過去40年美國對華政策錯誤，低估了中共意圖，故認為與中國保持象徵性、粉飾性的接觸已無價值，外交努力無效，便要增加壓力來遏制中國的經濟軍事擴張。此外還指出習近平加強政治管制，迫害異見人士及剷除反對者。

（二）反共理論家福山教授5月中再撰文，廣引中國歷史，論證中國是個極權國家而非威權資本主義國家，認為中國應改變成為後者或西方的自由民主國家。之前福山已多次撰文指中國抗疫成功不表示其政制優於西方，也不可在他國複製。這次更進一步把冷戰時蘇聯的極權形象套給中國，讓新冷戰變成當年美蘇冷戰的重演。

（三）美國智庫人物葛來儀（Bonnie Glaser）指，特朗普已放棄與習私交而改為強調美國利益。這說法當然是錯的：習特從未有私交，而特也從來只重美國利益，但葛的說法卻也反映了一個重要轉變：特朗普已放棄了他原先着重「實質經濟利益」的對華路綫，轉為跟隨極端鷹派的「中美脫鈎」路綫。因此他說已不再重視對華貿易協議，更威脅要終止所有雙邊交往，並力促在華美企回流。

迹象顯示 中美均積極備戰

從上述可見，今年來美國對華政策思維已更趨強硬，實質遏華措施也不斷加碼，如發動金融戰及加大限制中國留學生等。因此筆者也要調整思路：過去曾較樂觀的預計中美冷戰難免，卻不會有熱戰，但現在難說了。

一般認為中美不會熱戰的原因，主要是雙方都是核大國，和在西太美國常規戰力對中國已無明顯優勢。現在情況有變；中美間的是修昔底德鬥爭，美國絕不容許中國取代其「一哥」地位，更不會放過中國，因此如遏制無效便搞「攬炒」，即是冷戰不足便打熱戰，常規不足打核戰。

現實卻很清楚：美國的遏華策略不可能阻止中國前進，而美國本身情況卻將不斷惡化。到了特朗普連任無望，而美國遏華無力時，desperate起來便會不惜「攬炒」。種種迹象顯示，中美均在積極備戰，包括核戰，而最有可能引發戰事的是台海、南海爭端，此外還有其他選項。

中國還正準備東西兩綫作戰。中國忽然重提西部大開發，美國忽然從德國撤軍等都是警號，當然還有其他很多的。總之小心了！

▲ 美國總統特朗普的管治及選情已受衝擊，共和黨內對其支持現裂痕，他想以鐵腕鎮暴形象改善選情，似難見效。圖為美國近日的反種族歧視遊行，示威者展示特朗普的特大頭像 。（法新社資料圖片）