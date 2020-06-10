青年網購增 須防過度消費

新冠肺炎下大家外出購物的意慾大減，不少人都轉而在網上購買自己的心頭好。疫情成為了很多人接觸網上購物（下稱網購）的契機，但在機不離手的青年間，網購其實早已流行。

女生買服裝配飾 比例更高

為了更深入地了解香港青年這方面的習慣，MWYO青年辦公室向政府統計處（下稱統計處）索取了《主題性住戶統計調查第54號報告書》及《主題性住戶統計調查第67號報告書》中與青年網購有關的數據作分析。

數據顯示在2014至2018年間，於統計前一年內曾經網購的本地15至24歲青年比率由30.5%增至52.1%。盡管香港青年的網購比率較該年國內一二綫城市18至26歲青年的62.4%和美國18至24歲青年的77.3%低，但四年間本地網購青年的增幅證明了這種購物方式有愈來愈流行的迹象，亦有機會引致衝動和過度消費，帶來財務問題。

本文將以15至24歲青年為研究對象，檢視他們的網購習慣，闡述其與衝動和過度消費的關係，並提出三點建議。

根據統計處2018年的數據，15至24歲男女有網購的比例分別為44.5%及60.1%。從表一中我們可以看到他們的偏好有明顯差異，男生較喜歡購買電子產品及影音器材（在有網購的15至24歲青年中，分別有14.2%及4.3%的男性和女性購買此類商品）和數碼媒體商品（男女數據分別為10.3%和5.2%），女生則更鍾情於購買飾物和配件（男女數據分別為10.6%和23.6%）。此外，女生購買日用品和衣服鞋襪的百分比亦較男生高（男女數據分別為73.5%和87.2%）。

本地與網購有關的研究不多，但在網購文化較為成熟的內地便已有研究指出，與00後男生相比，更大比例的00後女生看重衣服的價格和時尚性，着重品牌的比例則沒有男生高。

網購結合社交 增購物衝動

盡管女性更重視產品的價格，但這並不代表她們在網上消費少。根據統計處2018年的數據，本地15至24歲網購女生中，受訪前六個月內在網購上花費10,000港元或以上的約16,900名（見表二）。

參考香港15至24歲女生2018年第三季每月就業收入中位數為11,000元，可見有一定數量的女生願意在網購上花費接近甚至高於整體相同年齡群組女生月收入中位數的金錢。

女生網購開支不少的現象也許和她們較常網購有關。與男生相比，女生網購的次數往往較高，以內地為例，男女的網購頻率分別為每月5.5次和7.2次，其中廣州女性每月平均網購9.9次。

另一種解釋是對女生來說，網購不只是一項交易，更是一種社交活動。在內地，有26.3%的女生會經常與賣家溝通，男生則只有17.6%。此外30歲以下的女性中有51%會在網購後在評論區品評商品或賣家，有48%則會把自己的網購信息分享到社交媒體。

網購與社交的結合令網上消費更加有趣，但也增加了消費者的開支。回到香港，有63%的20至45歲的香港居民表示會因為朋友在社交媒體上的分享而引發自己的購物衝動，認為社交媒體是導致自己過度消費的主要原因之一。

衝動消費雖減壓 浪費損環保

網購為青年帶來更方便快捷的消費模式，卻可能導致他們衝動和過度消費。本文將使用美國學者Sharon Beatty和M. Elizabeth Ferrell的相關定義，衝動消費即「在消費者計劃以外的、突然的消費」，過度消費則為「超出自己經濟負擔的消費」。

衝動消費對紓復情緒有一定作用，美國有研究指出消費者在購物時能挑選自己喜歡的商品，令其覺得能夠控制自身的處境，有助走出傷痛，令人感到快樂。英國一份研究在此基礎上指出長期衝動消費是一種補償性的情緒調節機制，用以彌補自身情緒管理機制的不足，通過購物令自己的情緒好轉。

因為讓自己感到快樂，購物被不少人視為一種減壓的方式。海外便有研究發現與X世代（1960至1980年出生）相比，更多的Y世代（1981至2000年出生）認為網購可以助其減壓，亦因此更有機會在網上衝動消費。

購物減壓這種做法在女性青年中更為普遍，有研究甚至表示可以通過分析23至30歲女生的網購定單獲悉她當日是否感到壓力，準確度高達80%。事實上，女生對自己的衝動消費行為直認不諱，26.7%的00後內地女生會為自己貼上「購物狂」的標籤，遠較男生的9.1%為高。

盡管購物能令人快樂及幫助減壓，但衝動和過度消費亦會造成環境和財務問題。原因是消費者會購入多於自己所需的商品，如80%的有網購經驗的香港人曾購買從未或使用少於兩次的貨品。製造這些「不需要」的商品不單浪費大量的水和其他天然資源，更會對環境造成極大的傷害。

以在香港15至24歲青年間最受歡迎的網購產品衣物為例，平均每一公斤的棉質T恤便需用上約3公斤的化學品處理，這些化學品會隨着洗衣服而進入環境，有機會污染我們的食物和水源。網購亦需要大量包裝，2017年有調查估計香港人每年網購2,300萬件衣物，消耗達4,600萬個膠袋。

增經濟負擔 心理困擾添風險

除了會破壞環境外，衝動和過度消費還會令個人經濟負擔加重，內地有研究發現52.2%的女大學生會由於在「雙十一」活動衝動消費而出現經濟問題，其中66%表示會透過省吃儉用減輕壓力。此壓力亦會影響青年精神健康，美國一份研究發現，每增加1,000美元的負債，青年感到中度或以上心理困擾的機率就會增加4%。

衝動和過度消費數十年前已經在不少地方出現，但網購的出現令這種情況更加普遍。青年為甚麼容易衝動和過度消費？面對新的購物趨勢，青年持份者可以如何協助青年建立正確的金錢和消費觀？筆者將在下一篇解答這些問題。

▲ 新冠肺炎疫情下大家外出購物的意慾大減，不少人都轉而在網上購買自己的心頭好。（資料圖片）