兒童居家抗疫「發福」 多招保健康

受新冠肺炎疫情影響，全球各地學校紛停課，有研究發現兒童居家抗疫期間體重大增。

肥胖人士本已面臨多種健康風險，疫下更易成為重症患者，家長不容忽視。

內地疫情放緩，多個省市陸續復課，社交媒體上日前廣傳一條短片，一名男童在穿上校服時發現自己發胖，幾個月前還能穿的校服已不合身，惟有讓嫲嫲幫忙、用力縮肚扣鈕，最後才勉強穿上，引來大批網民發噱稱男童可愛；但不少人指男童年僅5歲已重達104磅，不利身體健康。

這類個案絕非少數，意大利科研組織CREA發現國民在疫情期間的糖果食用量增加44.5%，44%人表示，因攝入過多卡路里及減少運動而體重增加。美國紐約州立大學水牛城分校研究發現，停課在家的兒童每日多吃了一頓飯、多睡半小時、多用了5小時手機，身體活動每周減少2小時。

慢性病發病率 增2至5倍

本港內分泌遺傳代謝科主診醫生衛海燕指，兒童在家學習可致久坐不動、戶外活動減少及暴飲暴食，惟不少家長礙於傳統觀念例如「食得是福」、「胖為福相」，因而忽視肥胖為兒童帶來的危害；但兒童肥胖會導致早發慢性疾病的發病率大增2至5倍，更可影響發育、誘發睡眠呼吸障礙，以及中風。

肥胖本身已可影響健康，疫情對肥胖人士危害更大。英國國民保健署（NHS）在3月份析數據指，入住ICU的重症病患中約7成屬於過重或肥胖，當地政府已將超重人士（即BMI超過40）列為高危群組，建議他們自我隔離。

台灣中央流行疫情指揮中心亦指，肥胖是感染新冠病毒及導致重症的一大高風險因素，提出「聰明吃、快樂動、天天量體重」的減肥建議，即在確保每日攝取1,200千卡熱量的前提下，透過健康飲食與運動每日減500千卡；每周做300分鐘以上中等劇烈強度運動；及每日量度體重，時刻提醒自己勿讓體重失控。

飲食均衡定時 充足運動量

本港衞生署亦建議從4大層面着手應對學童肥胖，分別為均衡飲食（警惕高熱量食品，及多用蒸、滾、白灼等方法煮食）、飲食定時（3餐平均分配，避免食宵夜）、良好生活習慣（例如培養良好嗜好，避免因無聊而專注於進食），以及保持充足運動量（例如協助做家務）。

要應對兒童肥胖問題，預防勝於治療，家長及早幫助孩子控制體重，才能更好保障他們疫下健康。

▲ 兒童居家抗疫導致體重增，恐危害健康。圖為小學生周一復課進入校園。（資料圖片）