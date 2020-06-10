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虛擬旅遊測試員 飽覽20日本地標

行政人員版 2020/06/10

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各國受新冠肺炎疫情影響，實施封關防疫措施，更令不少視日本為「第二鄉下」的港人久久未能「回鄉」旅行。有外國的旅遊機構針對近期新興的虛擬旅遊招聘測試員，可以飽覽20個日本標誌景點之餘，還可獲得200英鎊（

...

欄名 : Good Job Insight

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