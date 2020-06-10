虛擬旅遊測試員 飽覽20日本地標 行政人員版 2020/06/10 分享： 各國受新冠肺炎疫情影響，實施封關防疫措施，更令不少視日本為「第二鄉下」的港人久久未能「回鄉」旅行。有外國的旅遊機構針對近期新興的虛擬旅遊招聘測試員，可以飽覽20個日本標誌景點之餘，還可獲得200英鎊（ ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 年輕員工易遲到 離奇理由難自保 2020/06/09 年輕員工易遲到 離奇理由難自保 美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬 2020/06/08 美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 2020/06/05 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 2020/06/04 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 2020/06/03 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 商業 日本 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 東京 溫泉 櫻花 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入