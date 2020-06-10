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弱美元催升港股 緊盯哪些指標？

評．析．天下版 2020/06/10

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美國聯儲局主席鮑威爾趕在今、明兩日議息會議前，公布擴大中小型企業貸款計劃，再引來市場對儲局加大放水力度憧憬，繼續推低美元滙價截至周一連跌第8日，為近10年來最長跌市。儲局超低息、無限量寬（QE）放水持

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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