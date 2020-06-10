弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 評．析．天下版 2020/06/10 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾趕在今、明兩日議息會議前，公布擴大中小型企業貸款計劃，再引來市場對儲局加大放水力度憧憬，繼續推低美元滙價截至周一連跌第8日，為近10年來最長跌市。儲局超低息、無限量寬（QE）放水持 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 納指又新高 恒指變身何時見效？ 2020/06/09 納指又新高 恒指變身何時見效？ 交易講場 - 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 2020/06/08 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 交易講場 - 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 2020/06/06 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 交易講場 - 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 2020/06/05 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 交易講場 - 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 2020/06/04 港股為聯滙壓艙 脫鈎謠傳不攻自破 金融 疫情 新冠肺炎疫情 美滙指數 美國 美元 美滙 美國聯儲局 鮑威爾 債券 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入