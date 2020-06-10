國泰欠港情與義 須抖擻振作還奇迹

港府昨罕有地出手拯救陷入財困的國泰航空 （00293） ，絕非像歐美援助航企般簡單，而是出於通盤考量，以國泰作為國際航空樞紐的重要提供者，為免出現系統性風險，不得不破天荒注資私人企業，免得將航權拱手讓人。

港府通盤考量 保航空樞紐地位

港府牽頭推動390億元救助方案，涉及國泰向港府發行優先股、認股權證，並獲得過渡貸款，當中港府承擔273億元。

社會有聲音質疑香港航空同樣財困，為何港府只救國泰？港府強調無意入主國泰或長期持有國泰股份，今次伸出援手是出於現實需要。國泰絕非僅僅是本港品牌或大型航空公司那麼簡單，而是在香港作為國際航空樞紐中擔任獨特角色，大到不能倒。

香港地理位置優越，既是進入內地的大門，又是聯繫世界的航空樞紐，可在5小時內飛抵全球半數人口居住地。香港在全球220個航點，當中49個客運航點和14個貨運航點，只有國泰提供服務。而香港機場2018年處理7,500萬人次客運量，載貨量高達502萬噸，是全球空運貨第一。空運貨物量只佔本港貨總吞吐量1.8%，卻佔香港總貿易貨值42%。

港府與外國商討開闢新航綫時，會利用開放航權，為國泰爭取最有利條件，如增加兩地之間以及經兩地至第三國的服務航班，擴大國泰航綫網絡、航班升降時間等，從而強化本港航空樞紐作用，帶動商務客、旅遊業和物流業發展，並進一步壯大本港國際金融中心地位。

國泰佔本港航班客運量57%、貨運量41%，若任由國泰倒閉，本地其他航空公司規模小，難以接手，屆時與外國和內地重新商討每條航綫航權問題，將處於不利位置，航權可能會拱手讓人。

港府拯救國泰，就是要捍衞航權，讓本地航空公司將地勤、機師培訓和飛機維修都放在香港，保住本地人飯碗，也保住物流和人流，以免出現系統性風險。

港人又愛又恨 管理不善光環失

國泰作為本港品牌的航空公司，港府當然不能坐視不理。國泰財困是疫情促成，但某程度亦可歸咎於管理不善，港人對國泰可謂又愛又恨、甚至由愛變恨。公司過去6年因燃油對冲損失，累計虧蝕257.7億元，惟有全面節流，如縮窄經濟艙座位，令乘客坐得不舒服，飛機餐質量差，服務也愈來愈差，但票價昂貴，令不少市民改搭其他航機。這個曾令港人驕傲的品牌，光環褪色，在Skytrax的最佳航空公司排名由2014年第1位跌至前年第6，去年反彈至第4。

今次政府出手拯救，也要港人支持才成事，國泰管理層務必痛定思痛，不要再投機玩財技，趁今次洗心革面，化危為機，專注改善服務，再綻放昔日光輝。港府亦應做好兩手準備，一旦國泰管理層仍不思進取，應部署逐步換人，切勿被人變相勒索。香港可謂有恩於國泰，其公司及管理層定要知恩圖報，下定決心浴火重生！

責任編輯：黃鑠安