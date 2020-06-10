  • 29°C
香港時間 : 2020610日 (三) 02:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

國泰大得不能倒 揭政府出手玄機

政治版 2020/06/10

分享：

一位財金權威人士透露，去年反修例示威者佔據赤鱲角機場，他立即收到不少外國銀行家和政府財金高官來電，查詢香港出了甚麼事，這反映香港作為國際金融中心，與國際航空樞紐角色，息息相關。

國際航空樞紐 國泰無替代

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

國泰求救 港府牽頭泵水涉390億
今日
國泰求救 港府牽頭泵水涉390億
再推無薪假+減薪 不排除裁員
今日
再推無薪假+減薪 不排除裁員

最新專欄文章 更多

國安法料月底立法後 京強力政策挺港
2020/06/09
國安法料月底立法後 京強力政策挺港
公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向
2020/06/08
公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向
港區國安法下 六四晚會仍可繼續？
2020/06/05
港區國安法下 六四晚會仍可繼續？
反國安法=違基本法 選議員會DQ？
2020/06/04
反國安法=違基本法 選議員會DQ？
林鄭赴京 須保國安法令港人安心
2020/06/03
林鄭赴京 須保國安法令港人安心
傅流螢 國泰航空（00293） 香港 經濟 政治 大灣區 GDP 航空 航空業 姚思榮

下一篇文章

反修例一周年 林鄭：港需汲教訓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

國泰欠港情與義 須抖擻振作還奇迹
國泰欠港情與義 須抖擻振作還奇迹
專家樓論 - 美標售領事館屋 靚地遇上壞時機
美標售領事館屋 靚地遇上壞時機