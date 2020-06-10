國泰大得不能倒 揭政府出手玄機 政治版 2020/06/10 分享： 一位財金權威人士透露，去年反修例示威者佔據赤鱲角機場，他立即收到不少外國銀行家和政府財金高官來電，查詢香港出了甚麼事，這反映香港作為國際金融中心，與國際航空樞紐角色，息息相關。 國際航空樞紐 國泰無替代 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 國泰求救 港府牽頭泵水涉390億 今日 國泰求救 港府牽頭泵水涉390億 再推無薪假+減薪 不排除裁員 今日 再推無薪假+減薪 不排除裁員 最新專欄文章 更多 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 2020/06/09 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向 2020/06/08 公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向 港區國安法下 六四晚會仍可繼續？ 2020/06/05 港區國安法下 六四晚會仍可繼續？ 反國安法=違基本法 選議員會DQ？ 2020/06/04 反國安法=違基本法 選議員會DQ？ 林鄭赴京 須保國安法令港人安心 2020/06/03 林鄭赴京 須保國安法令港人安心 傅流螢 國泰航空（00293） 香港 經濟 政治 大灣區 GDP 航空 航空業 姚思榮 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入