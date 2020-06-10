國泰大得不能倒 揭政府出手玄機

一位財金權威人士透露，去年反修例示威者佔據赤鱲角機場，他立即收到不少外國銀行家和政府財金高官來電，查詢香港出了甚麼事，這反映香港作為國際金融中心，與國際航空樞紐角色，息息相關。

國際航空樞紐 國泰無替代

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