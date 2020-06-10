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海港城消費滿$1000贈$150優惠券 周日周二獎賞加倍

行政人員版 04:00 2020/06/10

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香港人唔少都愛行商場，如果個商場多嘢買又多優惠，就一定會加分啦！黛安收到風，由即日起至8月31日，海港城推出消費換領優惠券獎賞活動「Always Rewarding」，優惠券適用於超過250個商戶，包括美容、時裝、手錶及珠寶首飾，仲有人氣食府及特色海景餐廳等等，非常精采吸引。

黛安知道，參與呢次獎賞活動嘅商戶同品牌有好多，好似王牌美容品牌Aveda、diptyque，又或者係Alexander McQueen、ANTEPRIMA等國際著名時裝牌子，仲有ANA TEN天穴、China Tang唐人館等知名食府，大家可以慢慢行、慢慢揀。

行商場除咗店舖種類，最關注就梗係有乜嘢優惠！公關姊妹話，大家只要喺同日消費，每$1,000即獲合共$150嘅購物及美食優惠券；消費每$5,000，仲可以額外獲贈$500優惠券1張！如果係周二及周日，更可以獲得雙倍優惠券獎賞，換領名額不限！最高回贈50%，賺取$14,500優惠券！

黛安知道，美食優惠券可以去參與活動嘅50家食肆，消費每滿$100就可以用1張；而購物優惠券就可以喺參與活動嘅個200間商戶，消費每滿$300就可以用1張；如果消費每滿$1,500就可以用1張$500優惠券。咁多優惠，大家快啲約埋朋友一齊去海港城啦。

本文轉載自《晴報

6月1日起每日下午5時後泊車，於餐廳堂食消費滿$100，可免費泊至凌晨12時。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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