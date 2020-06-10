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向大自然學習

行政人員版 04:00 2020/06/10

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上文提到大自然有「小則美」的偏好，細小的品種通常適應力會更強，生命力也更旺盛，所以稻盛和夫也推崇「阿米巴經營法」，將企業分成眾多小團隊，獨立經營和核算。

地球存在了超過40億年，大自然是一個很堅固的系統，是我們認識生命力的最好教材，我們經營企業也應該向大自然學習。

大自然偏好多樣性，動植物種類繁多，環環相扣，形成一個堅固的生態圈。每一種動植物也有不同的品種，單單我們人類便有超過2,000個民族；即使同一個民族，每個人的DNA也不同，可見造物主喜歡我們多樣性。可是很多管理人員在經營企業時，不但沒有發掘自己的獨特性，反而模仿競爭對手，寧願變得平平無奇。

大自然也偏好有餘。我們有兩隻眼睛、兩個肺、兩個腎臟甚至有左右腦，當其中一個出現問題的時候，也不至於喪失所有功能。人體的運作其實並不太有效率，我們經營企業也應該留有餘地，不要利潤最大化，只顧效率而忘記了風險，當有盈利時不應全數分給股東，應保留一定份額，以備不時之需，像突然而來的疫情。

企業要長治久安，便要向大自然學習，將企業分成細小靈活的團隊，以保持多樣性，還要留有餘地。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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