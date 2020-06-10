THE MARQ DISTRICT 1項目隆重慶祝封頂儀式

於2020年5月底，置地公司與安康公司 (An Khang)合作，成功地舉行了The Marq封頂儀式，該豪華公寓位於胡志明市第一郡大考坊阮廷炤街29B號。該事件標誌The Marq建築過程中的一個重要里程碑。因此，從地基和地下室完工將近一年後，該項目迅速完成了結構施工工作，準備進入完成階段。

位於第一郡的核心地帶，The Marq不僅憑藉其優越的地理位置，豪華的室內裝飾或度假村風格的設施，而且還憑藉其堅定的建設進度和有保證的質量吸引著國內外的精明投資者。為了在城市中心打造高品質的生活空間，置地公司和安康公司匯集了一支卓越的團隊，其中包括越南領先品牌Coteccons，自2019年5月起擔任該項目的主要承包

商。

▲ 在Coteccons完成骨架建築之際，The Marq成功地舉行了封頂儀式。

行業領先的高端住宅項目

憑藉15多年的專業知識和令人印象深刻的建築能力，Coteccons確認了其在從商業建築到高端住宅項目的建築領域的領先地位。對於The Marq，Coteccons不僅展示了其奉獻丶熱情丶專業和創新的理念，以最高質量完成了該項目，而且還為與著名的區域發展商置地公司合作以創造最理想的居住空間而感到自豪。室內裝飾的質量可與曼谷丶雅加達丶新加坡丶馬尼拉丶上海和香港的其他豪華項目相媲美。

置地公司憑藉其超過130年的豐富經驗和在亞洲各地高質量發展的記錄，與當地發展商安康公司合作，有信心使The Marq成為最高品質的獨特項目，這與他們在越南房地產市場的商標質量一致。竣工後，The Marq將在東南亞最繁忙，最具活力的城市之一的核心地帶，歡迎515位敏銳的房主享受無與倫比的優雅，風格和令人振奮的居住空間。

▲ The Marq的室內裝飾質量可與置地公司在曼谷丶雅加達丶新加坡丶馬尼拉丶上海和香港的其他豪華項目相媲美。

高天花板為業主帶來新體驗

通過使用高級材料，例如餐廳和客廳的大理石地板，浴室的大理石牆和地板，大理石廚房檯面，來自Kuppersbusch的品牌廚房電器，來自Axor和Duravit的衛生潔具及配件, The Marq確實是與眾不同的標誌。同時，精選的四房單位在客廳設有高高的天花板，並設有獨立通道，進口廚房櫥櫃和私人電梯。

與市場上標準的2.7米天花板設計相比，The Marq精選的四房單位的客廳的3.2米高甚至6.9米天花板設計為業主帶來了新的體驗。很難用語言表達居民可以從開放式客廳欣賞到的城市的壯麗景色。

在慶祝The Marq封頂成就下，The Marq為其客戶舉辦了特別的促銷活動。

該項目預計到2022年2月交樓。

The Marq是由置地公司和安康公司共同發展的，是一棟豪華住宅高層建築，位於胡志明市第一郡的中心。該項目將提供515套豪華住宅，其中包括一到四房公寓，可欣賞迷人的城市風光，並為敏銳的投資者提供真正的豪華生活方式。

有關更多信息，請聯繫香港的正式分銷：Asia Bankers Club。

(資料由客戶提供)