六月三日中午十二時二十二分是特別時刻，這刻來得不易，一年才兩次，每次維持一兩分鐘。在這刻，太陽下立竿也不能見影，天文學上稱之為Lahaina Noon（名字源自夏威夷）。

太陽直接九十度角射向地球的接觸點，稱為Sub-Solar Point（日下點），通常只會在Equator（赤道）出現，但在盛夏某刻，Sub-Solar Point移動至Tropic of Cancer（北回歸綫），當太陽正正九十度在頭上，便不可能在地上見到影子。

「立竿見影」這成語，是指行事馬上收到功效，也是中國人時常期望見到的事情，但人生卻有太多事情並非如此，尤其是治病，很多時都是立竿無影。就以全球鬧得熱烘烘的新冠肺炎病毒為例，大家急切等待預防性疫苗出爐，只要政府一旦允許某疫苗上市，相信千百萬人會即時蜂擁接種。但醫生可以確定接種後，定沒有甚麼奇妙反應？最多也只可能感覺到某些發燒腫痛等副作用？功效是否真正能預防冠狀病毒？便只能全靠對科學家和政府的信任，這便是徹底的立竿無影。

而事實上，科學家也不能直接地「見影」，他們只能間接地量度接種疫苗後體內的Neutralizing Antibody（中和性抗體）濃度，若達某水平便可能有能力預防新冠肺炎病毒感染，他們所見也不外是影子中的影子。

治病過程中，中國人時常追求立竿見影、藥到病除的經歷，故此不少減輕病徵的中西成藥大受歡迎，但若要治癒病源，很多時都是立竿無影，病者定要耐心等候。