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大企業的面試問題

副刊版 2020/06/11

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很多大企業要員都開始覺醒，以往推崇的一種強調理性、講數據、追效率、重邏輯的綫型思維，未必是唯一能解決問題的思維。人類是一套複雜系統，有些情況之成因和解決方法，亦與理性無關，若這種理性邏輯思維是天下無敵，那聘請一眾經濟學家、律師、會計師等，理應就能解決天下間所有問題，我們的社會理應愈來愈美好、愈來愈少危機，但事實卻又不是這樣。不是說理性邏輯有問題，而是說，當社會認定，這是唯一至高無上、最有效解決人類／社會／企業問題的思考方法，那就有問題了。現時很多大企業都覺醒，以往只一味着重聘請理性邏輯的人才，可能已不足以應付現世代的複雜性。

以下問題，是一些大企業面試時，曾問過面試者的問題，很有趣，跟大家分享：

一、Google：在你的餘生，若只能選一首歌，於你每次走進一間房間時，它就會奏起，那你會選哪一首歌曲？／若你想帶所飼養的狗上班（Google容許職員帶寵物上班），但你的團隊其中一位成員對狗隻敏感，你會點做呢？二、Microsoft：若Microsoft決定將我們的Office在iPhone啟動，你覺得這決定怎樣？／如果現在有兩種超能力供你選擇——隱形或會飛，你會選哪一樣？三、Apple：若我向你的知己提問，你有哪處還需努力，你猜他會怎樣說？四、Cisco：你希望自己成為哪一種樹？五、Bloomberg：你如何向一個從未見過／用過自動販賣機的人，解釋甚麼是自動販賣機呢？六、Twitter：請舉出一個很能代表你是誰的品牌。七、Lululemon：若你可以帶任何一個人跟你一起坐長途車旅行，你會帶誰？八、Procter & Gamble：若你同事有個很惹人惱的習慣，從而影響你工作的品質，你會如何解決這個問題？

這些問題很生活化和個人化，通常會把那些思維硬磞磞、一板一眼的理性直綫思維人殺個措手不及。這也意味着，現時大企業在羅致人才時，更看重一個人的個性、創意、跳脫性、溝通能力和處理日常事情的靈活度。這些特質才是大企業珍而重之的。以上問題，可考考自己，會如何作答呢？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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