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避疫免去酒吧 在家DIY夢幻Cocktail

副刊版 2020/06/11

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新冠肺炎疫情持續，縱使學生陸續復課，惟限聚令仍持續。想與三五知己飲番杯放鬆一下，卻又被早前爆發的「酒吧群組」集體感染影響而卻步？反正要留在家中，與其無所事事，不如鑽研一下新手藝。想飲夢幻

...

欄名 : 防疫訊

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