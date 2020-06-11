中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 評．析．天下版 2020/06/11 分享： 大型中概股網易（09999）今日掛牌前夕，港交所（00388）股價昨高見297元，再撲300元大關。 港交所上升動力，部分源於大行瑞銀大力唱好，大幅上調目標價逾4成半至366元，暫為全城最牛。瑞銀看好港 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 2020/06/10 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 交易講場 - 納指又新高 恒指變身何時見效？ 2020/06/09 納指又新高 恒指變身何時見效？ 交易講場 - 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 2020/06/08 中概股回歸 港監管較美國寬鬆？ 交易講場 - 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 2020/06/06 新股凍資未壓倒 港股有力追落後 交易講場 - 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 2020/06/05 中概股排隊回歸 曝港股IPO老問題 金融 第二上市 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東（09618） 美國 成交 美元 美股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入