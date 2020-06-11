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中概股推升港交所 憧憬能有多大？

評．析．天下版 2020/06/11

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大型中概股網易（09999）今日掛牌前夕，港交所（00388）股價昨高見297元，再撲300元大關。

港交所上升動力，部分源於大行瑞銀大力唱好，大幅上調目標價逾4成半至366元，暫為全城最牛。瑞銀看好港

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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