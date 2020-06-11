Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器

蘋果（Apple）年度全球開發商大會（WWDC）將於本月舉行。有傳蘋果將於會上宣布，Mac電腦將放棄Intel晶片，轉而採用自家研發的ARM架構處理器晶片，並會應用於Mac電腦上。

據彭博報道指，知情人

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