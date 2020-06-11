Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 行政人員版 2020/06/11 分享： 蘋果（Apple）年度全球開發商大會（WWDC）將於本月舉行。有傳蘋果將於會上宣布，Mac電腦將放棄Intel晶片，轉而採用自家研發的ARM架構處理器晶片，並會應用於Mac電腦上。 據彭博報道指，知情人 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 今日 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 2020/06/10 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 2020/06/10 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 生產力局5G測試平台 助港企研自動駕駛 2020/06/09 生產力局5G測試平台 助港企研自動駕駛 三星Galaxy A21s 港周五售1898元 2020/06/09 三星Galaxy A21s 港周五售1898元 Apple 晶片 Intel 處理器 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入