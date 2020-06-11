資金追逐科網股 順流逆流要功課一流

美國納斯達克指數屢創新高，皆因疫下資金氾濫，紛紛湧入受疫情衝擊較小的科網股。疫情嚴重衝擊傳統經濟，改變了大家的生活形態，為新經濟帶來新契機，在人們更倚賴科技的新常態下，資金追逐新經濟股成大趨勢，投資者在做足功課，了解趨勢後，不妨趁勢、順勢而為。

科企疫下顯作用 迎生活新常態

納指連日創新高，更是兩個半月內收復3月疫情引發的股災失地，累計大升45%。

納指飈升，皆因市場「水浸」，尤其儲局3月初在疫情爆發後，為了穩住經濟，以免資金鏈斷裂，多次減息和無限量寬，短短3個月令資產負債表急增近3萬億美元，這遠比儲局在2008年金融海嘯後花了9年才令資產負債表增加3.7萬億美元快得多。海量資金推高債價和降低債息，迫使投資者要急於為資金尋找更高回報的出路。

資金主要流入股票市場，尤其是科網股，因新經濟受疫情影響比傳統經濟輕微。疫情迫使美國各州實施禁足令，食肆、商舖和工廠停開，令工商業、生產、零售、航空旅遊業均大受打擊。

疫下民眾呆在家中，科網企即時發揮強大作用。暫時失業和無法上學的惟有看Netflix節目，甚或上網打機解悶；家居工作的則透過Zoom視像會議與同事和客戶開會；餓了便叫外賣或在亞馬遜網購食物和其他雜物，令科網企在疫下繼續為民眾提供產品和服務，甚至在逆境中客戶和生意額大增，亞馬遜甚至要增聘10萬員工，處理倉務和速遞服務。

疫情凸顯科網股的抗跌力，盈利更可能有可觀增長。即使美國各州陸續重啟經濟，在疫苗未開發前，疫情仍有再爆發風險，居家工作或成新常態，而人們將更倚賴科技與外界聯繫。在生活形態改變的新常態下，科網企將可訴說更多增長故事，吸引投資者高追買入，令FAANG中的Facebook、Amazon、蘋果（Apple）和Netflix股價創歷史新高。

先了解資金趨勢 入市進退有據

不止美國，香港亦出現類似情況，科網股在回調後急速彈升，當中最矚目的是ATM，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 股價均逼近歷史高位，美團 （03690） 股價創新高後稍為回落。

科網股股價在資金高追下急升，估值是否過高？只要在之後公布的業績，即使盈利有所下降，只要好過市場預期，相信資金會繼續追逐，進一步推高股價。以蘋果為例，過去14年任何時段買入，只要一直持有，至今仍賺錢，因其商業模式被接受，且持續錄得可觀盈利增長，支撑股價不斷創新高。

股市反覆難免，科網企若能交出亮麗成績，短中長綫仍會吸引氾濫資金，令股海逐利派對還會持續一段頗長日子。在當前新常態下，投資者應先了解資金走向、市場發展的趨勢，審慎順勢入市，才能進退有據。

責任編輯：黃鑠安