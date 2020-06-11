  • 29°C
香港時間 : 2020611日 (四) 02:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

國安法倘通過 警新執法部門即開工

若做得好 京在港國安機構工作或可減

政治版 2020/06/11

分享：

「港區國安法」料很快出台，為了有效執法，警方將成立一個專責新部門，由一哥、警務處處長鄧炳強領導，負責收集情報等工作，待中央通過國安法後，立刻開工運作。

有政界中人形容，這個警隊新部門，等於是重建港英時代

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

邱騰華：美採行動 或礙港營商氣氛
今日
邱騰華：美採行動 或礙港營商氣氛
立會選舉9月6投票 下月18至31日提名
今日
立會選舉9月6投票 下月18至31日提名

最新專欄文章 更多

國泰大得不能倒 揭政府出手玄機
2020/06/10
國泰大得不能倒 揭政府出手玄機
國安法料月底立法後 京強力政策挺港
2020/06/09
國安法料月底立法後 京強力政策挺港
公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向
2020/06/08
公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向
港區國安法下 六四晚會仍可繼續？
2020/06/05
港區國安法下 六四晚會仍可繼續？
反國安法=違基本法 選議員會DQ？
2020/06/04
反國安法=違基本法 選議員會DQ？
政治 港區國安法 香港 英國 林鄭月娥 北京 澳門 罪案 警務處 基本法

下一篇文章

立會選舉9月6投票 下月18至31日提名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

資金追逐科網股 順流逆流要功課一流
資金追逐科網股 順流逆流要功課一流
專家樓論 - 公屋居屋也瘋狂
公屋居屋也瘋狂