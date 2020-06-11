國安法倘通過 警新執法部門即開工 若做得好 京在港國安機構工作或可減 政治版 2020/06/11 分享： 「港區國安法」料很快出台，為了有效執法，警方將成立一個專責新部門，由一哥、警務處處長鄧炳強領導，負責收集情報等工作，待中央通過國安法後，立刻開工運作。 有政界中人形容，這個警隊新部門，等於是重建港英時代 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 邱騰華：美採行動 或礙港營商氣氛 今日 邱騰華：美採行動 或礙港營商氣氛 立會選舉9月6投票 下月18至31日提名 今日 立會選舉9月6投票 下月18至31日提名 最新專欄文章 更多 國泰大得不能倒 揭政府出手玄機 2020/06/10 國泰大得不能倒 揭政府出手玄機 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 2020/06/09 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向 2020/06/08 公僕宣誓示忠誠 立會休會前有方向 港區國安法下 六四晚會仍可繼續？ 2020/06/05 港區國安法下 六四晚會仍可繼續？ 反國安法=違基本法 選議員會DQ？ 2020/06/04 反國安法=違基本法 選議員會DQ？ 政治 港區國安法 香港 英國 林鄭月娥 北京 澳門 罪案 警務處 基本法 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入