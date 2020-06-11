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IVE奪世界太陽能車挑戰賽季軍 力壓世界名校車隊

行政人員版 04:00 2020/06/11

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每兩年舉辦一次嘅「世界太陽能車挑戰賽」，滙聚全球大專院校及企業等組織嘅太陽能車作技術較量，絕對唔簡單。香港專業教育學院（IVE）工程學科自行研製嘅太陽能電動車SOPHIE 6s，今屆都有參賽，仲力壓英國劍橋大學等世界著名學府勇奪季軍，取得歷年參賽以來最好嘅成績！

黛安知道，今屆比賽去年底喺澳洲舉行，有差唔多40隊來自世界各地嘅車隊參與，包括英、澳、德等國；參賽隊伍需由北至南穿越澳洲大陸，歷時6天。IVE工程學科自行研製嘅太陽能電動車SOPHIE 6s，今屆就出戰難度同挑戰性極高嘅「Cruiser Class」（房車賽）賽事，佢哋成功穿越澳洲3,000公里嘅沙漠及荒野，更勇奪比賽嘅季軍！

任職中電見習工程師嘅IVE電機工程高級文憑畢業生劉藝雄，係車隊電機組成員之一，佢分享話賽事期間隊員面對唔少挑戰，例如有一日比賽時，一度因為太陽能板發生故障收集唔到足夠電量，最後要通宵搶修先解決到問題。唔單止咁，平時隊員要喺沙漠公路上駕駛、為太陽能車充電及部署策略提升車速，仲要每晚都喺荒野露營，爭取時間幫太陽能車檢修。

公關姊妹話，今屆係IVE工程太陽能車隊第4次參賽，憑多年累積嘅比賽經驗，加上部車勁，所以取得歷年參賽以來嘅最好成績，力壓多間世界著名大學，好似英國劍橋大學、美國柏克萊加州大學等院校嘅車隊。黛安認為，車隊隊員咁落心落力做好個比賽，今次得獎係實至名歸，再次恭喜佢哋！

本文轉載自《晴報

SOPHIE 6s的外觀、性能和能源效益皆突破以往的設計。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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