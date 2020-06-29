疫情衝擊環球市場 促使ESG成投資新浪潮

近年，環境保育、社會責任及公司管治（Environmental, Social Responsibility and Governance, ESG）成為投資市場一大潮流，皆因ESG議題對人類未來的福祉有深遠影響，隨著投資者愈來愈關心氣候變遷對持有的投資組合所引來的潛在風險，明白到ESG因素與企業長期增長潛力有着密切關係。

根據全球可持續投資聯盟（Global Sustainable Investment Alliance, GSIA）2018年發布的可持續投資報告顯示，2018年全球可持續投資資產規模已達30.7萬億美元，較2016年上升34%，反映ESG投資近年有持續上升之勢。

碰巧2020年爆發了疫情，全球股市經歷嚴重震盪，美國道瓊斯工業平均指數連環急挫，一度跌至3月23日的低位18,592點，跌幅達37.1%，但道瓊斯ESG指數在同期下跌31.9%，跌幅較少；截至2020年6月22日，道瓊斯工業平均指數今年錄得8.81%跌幅，而道瓊斯ESG指數只下跌3.88%，反映着重ESG的企業抗跌力相對較強。的確，着重ESG的企業，在營運與管治上，早已將氣候變化、經濟突變等相關風險計算在內，當面對疫情來臨時，就有能力迅速應對，受影響也較輕微。

多間知名企業獲高評級

MSCI去年就公布了2,800家企業的ESG評級，根據各企業的ESG風險披露程度、相對同業的風險管理成效等來作CCC至AAA的評分，獲得AA及AAA最高評級的包括多間知名企業如Microsoft、Salesforce、Alphabet（Google）、P&G、Adobe等，料將成為投資者未來更為關注的焦點企業。

此外，根據美國Morningstar於2020年發表的《Global Sustainable Fund Flows Report》顯示，在疫情開始蔓延的首個季度，當全球整體基金市場錄得3,847億美元淨流出之際，ESG基金卻錄得456億美元淨流入，反映在疫市期間，投資者對ESG投資更具信心。畢馬威與香港投資基金公會（HKIFA）發表的聯合報告亦顯示，逾3成的基金公司表示在未來5年內，將會增加ESG投資的比例至25%或以上，證明ESG投資將會成為新常態。

展望後疫情時代，ESG投資將會更為熾熱，而重視ESG發展的企業，從疫情之中可見其應變快、抗跌力高的特質，加上ESG評級高的企業風險管理亦較佳，意味可為企業帶來較低的資金成本和更高的估值，長遠來說，股價也有望跑贏大市。投資者可考慮納入更多ESG元素於投資組合之內，以增加組合的潛在回報。滙豐提供多元化的ESG產品，包括基金及債券投資，了解更多：https://bit.ly/2NAQGSj

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