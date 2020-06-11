拆解視像會議工具5大疑慮 如何有效保障用戶私隱？

新冠肺炎疫情期間，香港有不少企業實施在家工作，當開會時就使用視像會議工具，而因為其方便與易用程度，使之蔚然成風，相信即使疫情緩和，這種會議模式仍會廣受企業歡迎。不過，早前有報道指視像會議工具存在私隱與安全問題，引起用家的憂慮。究竟用家擔心甚麼？應該如何挑選合適的視像會議工具？

疑慮：用視像會議工具開會時，如何防止非邀請人士進入？會議中會否被錄音而不自知？

拆解：一般視像會議工具可讓主持設定會議室號碼及密碼，然後將之傳給參與會議的同事。但Microsoft Teams的會議設定更個人化，主持可以隨時決定讓誰參與會議，以及擬定參與者在會議中的角色如發言等。在會議錄音前，所有參與者會先被知會，並只有獲授權的用戶才可拿取到錄音檔。

疑慮：早前有視像會議工具在出現私隱問題後已加強了私隱與安全設定，是否足夠？

拆解：加強設定修補安全漏洞，無疑有助保護用戶的私隱，但難保日後出現其他問題時，又需要再補漏。Microsoft Teams的私隱保護理念，早已深深植根於Microsoft文化之中，因此在設計與開發產品之初，已全面估算各項安全與私隱因素，透過多項系統與策略，例如承諾用戶資訊只會由用戶作個人使用、用戶動向與會議內容維持高度保密、會籍完結後會即時刪除用戶數據等，確保用戶的資料與私隱得到全面保護。

疑慮：有甚麼方法識別用戶身份，避免其他人冒認而竊取資料？

拆解：不同的視像會議工具有不同的方法，以Microsoft Teams為例，其獨有的條件設定驗證功能，以確保用戶必須經過多項條件驗證，才能獲取戶資訊權限。例如多重身份驗證，要求用戶提供不同形式的驗證以證明其身份，藉以保障用戶的帳戶密碼或資訊不會被盜取；條件認證則是要用戶通過指定條件如IP位置、使用特定的電子工具和用戶風險級別等，才可登入存取資料。

疑慮：儲存用戶資料的地方又安全嗎？保護是否足夠？

拆解：即使有完善的用戶身份識別方式，但用戶資料的儲存地方如果保護不足，一樣會成為保安漏洞。Microsoft Teams以4重措施確保用戶資訊保存妥當，包括將數據加密並儲存在安全網絡中、每日以8萬億個安全警號來鑑定用戶資訊的安全性、高階威脅防護系統以防止資料被惡意攻擊或可疑盜用，以及數據丟失防護系統來確保敏感信息得到安全保護和儲存。

疑慮：視像會議工具是否合符業界標準？

拆解：不同地區有不同的私隱及安全法則與標準，Microsoft Teams已符合超過90個國家及地區的行業標準，安全且合規。

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